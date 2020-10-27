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Hindistan'da 8 yaşında, dünyanın en genç seri katili oldu!

Henüz 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdüğü iddia edilen Hint çocuk, dünyanın en genç seri katili unvanını aldı. Küçük çocuk, 18 yaşına girene kadar çocuk evinde gözaltında tutuldu.

Dünya / 27 Ekim 2020 Salı 10:36
Hindistan'da 8 yaşında, dünyanın en genç seri katili oldu!

Hindistan'da yaşayan 8 yaşındaki Hint Amarjeet Sada'nın yaşantısı, ülkesinde olduğu kadar uluslararası kamuoyunda da gündem oldu.

1998 yılında Hindistan'ın Bihar kentinde, Begusaray'da dünyaya gelen Amarjeet, son derece fakir bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

Babası işçi olarak Müşahari köyüne taşındı ve 2006 yılında Amarjeet'in 6 yaşındaki kuzenini öldürdüğü iddia edildi.

AİLEVİ SEBEPLER İÇİN CİNAYET BİLDİRİLMEDİ
 Bu korkutucu olaydan kısa bir süre sonra sekiz aylık kız kardeşi olan bebeği de onun öldürdüğüne inanılıyor. Amarjeet'in amcasına göre, bazı aile üyeleri ve köyün diğer sakinleri bu suçlardan haberdar. Ancak bu durumlar ailevi sebepler yüzünden yetkililere bildirilmedi.

BEBEK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
 Tüm bu cinayetlere ek olarak Amarjeet'in 2007 yılında komşusunun Kushboo adlı altı aylık kızını da öldürdüğü iddia edildi.

Bebeğin annesi, bazı işleri yaparken onu uyuması için bıraktığını ve sonrasında da geri döndüğünde bebeğini bulamadığını söylüyor.

Köy sakinleri Amarjeet'in geçmişte neler yaptığını bildiği için bu ölümden de onu suçlu buluyor.

POLİSE İTİRAF ETTİ
 Amarjeet, Kushboo ismindeki komşusunun bebeğini nasıl öldürüp gömdüğünü ayrıntılı bir şekilde polise anlattı. Bunu anlatırken de hiçbir pişmanlık duymadı.

Tutuklanmasının ardından polis, çocuğun üç ay önce kız kardeşini ve bir yıl önce de kuzenini öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

Polis müfettişi Amit Lodha, çocuğun psikiyatrik bir vaka gibi gördüğünü ve profesyoneller tarafından değerlendirileceğini söyledi. Diğer bir polis müfettişi olan Shatrudhan Kumar ise tüm cinayetlerin aynı biçimde gerçekleştirildiğini belirtti.

SORGUDA GÜLÜP, BİSKÜVİ İSTEDİ
 Polis, Amarjeet'in çocukları tarlalara götürüp taşla vurup cinayeti gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca çocuğun sorgulanırken sadece güldüğünü ve bisküvi istediğini söyledi.

Profesyoneller tarafından incelenen Amarjeet'in davranış bozukluğu olduğu tespit edildi. Davranış bozukluğu çocukların öfkeli, saldırgan ve şiddetli olabileceği duygusal ve davranışsal problemlerin devam eden bir modeli olarak tanımlanıyor.

SALDIRGANLIK KALITSAL OLABİLİR
 Vaka üzerine çalışan bir psikolog durumu şöyle açıkladı:

“Böyle bir saldırganlık kalıtsal olabilir ve beyindeki büyük kimyasal karışıklıklardan oluşmuş olabilir.”

Çocuk, yakınlardaki Munger kasabasında bir cezaevine yerleştirildi. The Guardian'a göre Hindistan yasalarında bir çocuk ölüm cezasına çarptırılamaz veya hapse atılamaz. Ancak 18 yaşına gelene kadar çocuk evinde gözaltında tutulabilir.

Şuanda 22 yaşında olan Amarjeet'in yargılanmasına ise devam ediliyor.

Hindistan

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