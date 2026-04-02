Asansörde Kurye Rezaleti! O Görüntüler Çok Konuşulmuştu

Düzce'de sipariş edilen pizzanın üstündeki malzemeleri yiyen kurye ardından asansöre tuvaletini yaptı. Güvenlik kamerasına yakalanan kuryeye vatandaşlar asansörü temizletti.

Asansörde Kurye Rezaleti! O Görüntüler Çok Konuşulmuştu
Ekleme: 2.04.2026 - 11:57 Güncelleme: 2.04.2026 - 12:01 / Editör: Fehmi Öztürk
Asansörde Kurye Rezaleti! O Görüntüler Çok Konuşulmuştu
Olay Kalıcı Konutlar bölgesinde meydana geldi. Bir vatandaş Konuralp bölgesinde bulunan firmadan pizza sipariş etti. Pizza siparişi veren vatandaş, üzerindeki malzemelerin eksik olduğunu görünce binasında bulunan asansörün güvenlik kameralarını inceledi.

Asansörde Kurye Rezaleti! O Görüntüler Çok Konuşulmuştu

AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER

Vatandaş kamera görüntülerinde pizzayı getiren kuryenin üzerindeki malzemeleri yediğini ve asansöre tuvaletini yaptığını gördü.

Asansörde Kurye Rezaleti! O Görüntüler Çok Konuşulmuştu

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine firma sahibi kuryeye önce asansörü temizletti ardından polis ekipleri kuryeyi 'genel ahlaka aykırı hareket etmek' suçlaması ile gözaltına aldı.