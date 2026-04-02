Asansörde Kurye Rezaleti! O Görüntüler Çok Konuşulmuştu

Olay Kalıcı Konutlar bölgesinde meydana geldi. Bir vatandaş Konuralp bölgesinde bulunan firmadan pizza sipariş etti. Pizza siparişi veren vatandaş, üzerindeki malzemelerin eksik olduğunu görünce binasında bulunan asansörün güvenlik kameralarını inceledi.Vatandaş kamera görüntülerinde pizzayı getiren kuryenin üzerindeki malzemeleri yediğini ve asansöre tuvaletini yaptığını gördü.Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine firma sahibi kuryeye önce asansörü temizletti ardından polis ekipleri kuryeyi 'genel ahlaka aykırı hareket etmek' suçlaması ile gözaltına aldı.