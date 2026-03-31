Errol Musk’ı Ağırlayan Perinçek Anlattı! “120 Yıl” Detayı

Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşen ve geniş yankı uyandıran buluşmada, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Errol Musk ile bir araya geldi. Perinçek, Musk'ın Türkiye ziyareti kapsamında beraberinde kritik öneme sahip dört farklı bilimsel araştırma projesi getirdiğini ifade etti.Perinçek sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşımında 'Türkiye'nin bilim ve araştırma çevrelerinin de çok ilgileneceği konuları gündemimize aldık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de bu bilimsel projelerle ilgileneceğini ümit ediyoruz' demişti.Doğu Perinçek, gazeteci Türker Akıncı'nın YouTube yayınında gerçekleştirdiği açıklamalarla, Errol Musk ile yaptığı görüşmenin perde arkasını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Görüşmenin en dikkat çekici maddesini açıklayan Perinçek, Elon Musk'ın babasıyla 'insan ömrünün 120 yıla kadar çıkarılması' hedefleyen bilimsel bir projeyi masaya yatırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:'İnsanın potansiyel normal ömrü 120 yıl olabilirmiş. ‘Bu projelerle ilgili bilimsel çalışmalar yapacağız' diyor. Beş aday ülkeden biri de Türkiye. ‘Bu ülkelerle konuşuyoruz. Türkiye'nin de devletiyle görüşmeye geldik. Konuşmaya da başladık' diyor. Cumhurbaşkanı çevresiyle konuşuyorlarmış. Vatan Partisi de dünya çapında etkili bir parti olduğu için, ‘Bu konularda sizinle de bir temas kurmak, görüş alışverişi yapmak istedik' dedi. Rodina Partisi de buna aracılık yapıyor.'Errol Musk'ın nasıl biri olduğu sorulan Perinçek 'Sıcak bir insan, kalender, şakacı, mizahı olan bir insan' dedi.