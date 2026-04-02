'Söylemleri Gerçeklerle Uyuşmuyor!' Trump'ın İran Konuşmasından Kritik Çıkarımlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın başlamasının üzerinden bir aydan fazla süre geçtikten sonra Beyaz Saray'dan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Yaklaşık 19 dakika süren konuşmasında Trump, askeri operasyonların gerekli olduğunu savunurken, savaşın birkaç hafta içinde sona erebileceğini öne sürdü.ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesine göre, konuşmada en dikkat çeken noktalardan biri ise Trump'ın savaşın nasıl sona ereceğine dair net bir yol haritası sunmaması oldu. Bir yandan müzakerelere açık mesajlar veren Trump, diğer yandan sert askeri tehditlerde bulundu.'Çok yakında tüm askeri hedeflerimize ulaşacağız' diyen Trump, 'Önümüzdeki 2-3 hafta içinde onları Taş Devri'ne geri göndereceğiz' ifadelerini kullandı. Ancak aynı anda diplomatik görüşmelerin sürdüğünü de söylemesi, Washington'un stratejisindeki belirsizliği ortaya koydu.NYT'ye göre Trump, savaşın maliyetlerinden rahatsız olan Amerikan kamuoyuna da mesaj verdi. ABD'nin geçmişte yer aldığı uzun savaşları hatırlatan Trump, mevcut çatışmanın bu örneklere kıyasla çok daha kısa sürdüğünü vurguladı.'Bu çatışmayı doğru perspektifte değerlendirmeliyiz' diyen Trump, savaşın gelecek nesiller için bir yatırım olduğunu savundu. Ancak konuşmasında Amerikalıların yaşadığı ekonomik sıkıntılara doğrudan bir empati göstermemesi dikkat çekti.Trump, İran'ın İsfahan'daki zenginleştirilmiş uranyumuna yönelik olası bir operasyon konusunda ise daha temkinli bir ton kullandı. Nükleer tesislerin ağır hasar aldığını belirten Trump, bu alanlara erişimin aylar sürebileceğini söyledi.ABD'nin uydu sistemleriyle bölgeyi izlediğini belirten Trump, İran'ın nükleer materyali çıkarmaya çalışması halinde müdahale edileceğini ifade etti. Bu yaklaşım, savaşın nükleer programı ne ölçüde etkilediği konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.Trump konuşmasında, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın ABD için hayati olmadığını savundu. Bölgeden petrol ithal eden ülkelerin İran üzerinde baskı kurması gerektiğini belirtti.Ancak NYT, petrol fiyatlarının küresel olarak belirlendiğine dikkat çekerek, Orta Doğu'daki arz kesintilerinin ABD'de de akaryakıt ve gıda fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulunuyor.Trump, konuşmasının başında Venezuela eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına yönelik ABD operasyonunu 'başarı modeli' olarak gösterdi. Bu operasyonun hızlı ve kayıpsız gerçekleştiğini belirten Trump, İran'da da benzer bir sonuç hedeflediğini ima etti.Ancak İran'daki tablo Venezuela'dan oldukça farklı. Bölgede çatışmalar sürerken, İran yönetimi yerinde kalmaya devam ediyor. Ayrıca savaşta çok sayıda ABD askeri hayatını kaybederken yüzlercesi yaralandı.Katar merkezli El Cezire, Trump'ın konuşmasını 'yeni hiçbir şey söylemeyen' bir tekrar olarak değerlendirirken, ABD iç kamuoyuna mesaj verme çabasının öne çıktığını yazdı.El Cezire'ye göre Trump'ın ulusa sesleniş konuşması beklentilerin altında kaldı. El Cezire'ye konuşan uzmanlar, konuşmada savaşın bitişine ya da yeni bir askeri aşamaya dair somut bir adım beklerken, Trump'ın haftalardır dile getirdiği söylemleri tekrar ettiği görüşünde birleşti.Uzmanlara göre konuşma; 'savaş gerekli, zaten kazanıldı, devam etmeli ve yakında bitecek' şeklindeki dört temel argümanın tekrarından ibaret kaldı.Uzmanlar, Trump'ın konuşmasının en zayıf yönünün somut bir strateji ortaya koyamaması olduğunu vurguladı.Özellikle Orta Doğu uzmanları, konuşmanın 'Trump'ın son 30 günde yaptığı sosyal medya paylaşımlarının kronolojik özeti' gibi olduğunu belirterek, bunun aslında Washington'un net bir planı olmadığını ortaya koyduğunu savundu.El Cezire'ye göre Trump'ın konuşmadaki ana amacı yeni bir politika açıklamak değil, savaş yorgunu Amerikan halkını ikna etmekti.Trump, İran'ın nükleer silah elde edeceği ve bunun ABD ile İsrail için tehdit oluşturduğu tezini yineledi. Ancak bu argüman, daha önce ABD'nin İran'ın nükleer kapasitesini büyük ölçüde yok ettiğini söylemesiyle çelişkili bulundu.Trump konuşmasında İran ile ABD arasındaki onlarca yıllık gerilimi de gündeme taşıdı. Ancak bazı saldırıları doğrudan İran'a bağlaması tartışma yarattı.Özellikle 2000'deki USS Cole saldırısının El Kaide tarafından gerçekleştirildiğinin bilindiği hatırlatılarak, bu söylemlerin gerçeklikle örtüşmediği eleştirileri yapıldı.Anketlere göre ABD'de savaş karşıtlığı artıyor. Özellikle Trump'ın kendi tabanında desteğin ciddi şekilde düştüğü belirtiliyor.Artan benzin fiyatları ve yaşam maliyeti, seçmenin sabrını zorlarken, analistler bu durumun siyasi risk oluşturduğunu vurguluyor.Trump son günlerde sık sık İran ile görüşmeler yapıldığını öne sürse de konuşmasında diplomasiye hiç değinmemesi dikkat çekti.İran tarafı ise doğrudan müzakere iddialarını reddederken, yalnızca dolaylı mesajlaşmaların olduğunu kabul ediyor.Trump konuşmasında askeri başarıyı vurgulayarak İran'ın kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini savundu. Ancak konuşmanın hemen ardından İran'ın bölgeye yeni füze saldırıları düzenlemesi, bu söylemi tartışmalı hale getirdi.Bölgede gerilimin sürdüğü ve İran'ın hala operasyonel kapasiteye sahip olduğu görülüyor.Trump, İran'da fiilen rejim değişikliği yaşandığını öne sürdü. Ancak Cezire'ye göre bu iddia sahadaki gelişmelerle örtüşmüyor.İran'da yönetim yapısının büyük ölçüde korunduğu, sadece liderlik değişimi yaşandığı ve sistemin savaş pozisyonunu sürdürdüğü ifade ediliyor.Trump, artan petrol fiyatlarının geçici olduğunu savunsa da Hürmüz Boğazı krizine dair somut bir çözüm sunmadı.Küresel enerji piyasasındaki dalgalanmaların ABD dahil tüm ülkeleri etkilediği vurgulanırken, Trump'ın sorumluluğu diğer ülkelere yüklemesi dikkat çekti.Konuşmanın en tartışmalı başlıklarından biri ise Trump'ın İran'ın elektrik altyapısını hedef alma tehdidi oldu.Uluslararası hukuka göre sivil altyapının hedef alınması yasaklanmışken, bu açıklama bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği endişesini artırdı.İngiltere merkezli Reuters, Trump'ın konuşmasını 'çelişkili mesajlar' ve 'net çıkış planı eksikliği' üzerinden okudu. Habere göre bu durum yalnızca kamuoyunu değil, küresel piyasaları da etkiledi.Reuters'a göre Trump konuşmasında savaşın 'çok yakında' biteceğini savunsa da somut bir takvim vermekten kaçındı. ABD'nin hedeflerine ulaşmak üzere olduğunu söyleyen Trump, aynı anda İran'a yönelik sert saldırıların süreceği mesajını verdi.Bu çelişkili yaklaşım, hem Amerikan kamuoyunda hem de finansal piyasalarda belirsizlik algısını artırdı.Trump'ın bir yandan diplomatik çözüm sinyali verirken diğer yandan 'Taş Devri'ne döndürme' tehdidini yinelemesi, Reuters analizine göre krizin yönetiminde tutarsızlık izlenimi yarattı.Reuters'a konuşan uzmanlar, bu söylemin özellikle savaş karşıtı Amerikan seçmenini ikna etmekte yetersiz kaldığını vurguluyor.Reuters, Trump'ın Hürmüz Boğazı konusunda da net bir strateji ortaya koymadığını belirtiyor.Dünya petrol ve doğalgaz sevkiyatının önemli bir kısmının geçtiği bu kritik hat üzerindeki krize rağmen Trump, sorumluluğu ABD yerine Körfez petrolüne bağımlı ülkelere yüklemeye devam etti.Analistlere göre bu durum, İran'ın boğaz üzerindeki stratejik kozunu korumasına yol açabilir.Trump, ABD'nin İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiğini savunsa da, Reuters bu iddiaların sahadaki gerçeklerle tam örtüşmediğine dikkat çekiyor.İran'ın elinde hala kullanılabilir füze ve insansız hava araçlarının bulunduğu ve bunlarla bölgedeki hedeflere saldırılar düzenleyebildiği vurgulanıyor.Ayrıca savaşın başındaki ana hedeflerden biri olan İran'ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırıldığına dair kesin bir sonuç bulunmadığı belirtiliyor.Trump'ın daha önce İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ele geçirilmesini gündeme getirdiği, ancak son açıklamalarında bu konunun geri plana düştüğü ifade ediliyor.Reuters'a göre bu durum, savaşın stratejik hedeflerinde bir değişim ya da belirsizlik olduğuna işaret edebilir.Konuşmanın arka planında sadece savaş değil, iç politika dengeleri de vardı.Trump'ın onay oranının yüzde 36'ya gerilediği belirtilirken, artan akaryakıt fiyatları ve ekonomik baskıların seçmen davranışını etkileyebileceği vurgulanıyor.Özellikle yaklaşan ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi tabanda bile desteğin zayıflayabileceği ifade ediliyor.Reuters analizine göre konuşmanın hemen ardından piyasalarda dalgalanma yaşandı. Hisse senetleri düşerken, petrol fiyatları yükseldi.Bu reaksiyon, yatırımcıların Trump'ın savaşın ne zaman ve nasıl biteceğine dair net bir yol haritası sunmamasından kaynaklanan endişeyi yansıttı.Trump'ın konuşmasının tonunun alışılmışın dışında daha sakin olduğu, ancak içerik açısından yeni bir şey sunmadığı belirtiliyor.Reuters'a göre bu durum, geniş bir izleyici kitlesine hitap etme fırsatının tam anlamıyla değerlendirilememesine yol açtı.