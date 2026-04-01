Tabut Başında Yürek Yıkan Feryat! 'Yavrum Kalk Bana Sarıl'

Giresun'da CHP'li Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, geçtiğimiz pazar günü Karadeniz Sahil yolunda otomobil çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tuana Elif Torun hayatını kaybetti. Genç kız Görele ilçesi Hasan Ağa Cami'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Cillioğlu mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları okul arkadaşları ve sevenleri katıldı.Kızının tabutu başında fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğulan anne Nuray Torun'un feryadı yürekleri dağladı. Acılı anne, 'Yavrum… Arkadaşların hepsi burada. Ben kızıma neden sarılıp öpemiyorum da resmini öpüyorum?Kalk kızım, bana sarıl… Niye kalkmıyorsun? Seni hayattan koparanlar bir gün cezasını görecek. Yine şaka mı yapıyorsun? Kalk kınalı kuzum' diyerek ağıt yaktı.Kızının acısıyla sarsılan baba Ahmet Torun, yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi. baba Torun, 'Yavrumun kimseye zararı yoktu. Güler yüzlüydü, hayata hep pozitif bakardı. Yaşanan bu acı olaylar kızımı hayattan kopardı. O şimdi bir melek oldu. Mekânın cennet olsun kızım' dedi.Cenazeye katılan Görele Halil Gürel Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Tuana Elif Torun'un arkadaşları, yaşadıkları acıyı SABAH'a anlattı. Sınıf arkadaşları, Tuana'nın neşesi ve pozitifliğiyle hafızalarında yer ettiğini söyledi.Sınıf arkadaşı Dilan Dede, 'Tuana çok sevecen biriydi. Bizi hep güldüren arkadaşımızdı. Sürekli oyunlar oynar, bir an bile yerinde duramazdı. Hayata hep pozitif bakan biriydi. Onu çok özleyeceğiz. Mekânı cennet olsun' ifadelerini kullandı.Bir diğer sınıf arkadaşı Melike Karakaş ise Tuana'nın güler yüzüyle herkesin sevgisini kazandığını belirterek, 'Tuana çok güler yüzlüydü. Hepimiz onu çok severdik. Gülüşü sınıfta bizim hafızamızda kaldı. Kötü bir insan değildi. Onu çok seviyoruz. Güle güle arkadaşım' dedi.