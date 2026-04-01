Tam 38 Metre Boyunca Savrulmuş! 16 Taşındaki Tuana'nın Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Kaza 28 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Görele ilçesinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon'a giden Adem Hasbaş (23) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'a çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuana T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tuana T., 30 Mart'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kazaya karışan araçta alkollü olduğu tespit edilen sürücü Adem Hasbaş ve yanında bulunan Yusuf Hasbaş'ın da alkollü olarak yakalandığı belirtildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Adem Hasbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede, yaralı yayaya çarpan aracın son durduğu yer ile düşme noktası arasında 38 metre mesafe, araçta ise 34 metre fren izi olduğu kaydedildi. Araç içinde ise alkollü içecekler bulundu. Şüpheli sürücü ve yanında bulunan kişilerden kan ve biyolojik örnekler alınırken, telefonlarına el konulduğu öğrenildi.Yapılan incelemelerde araç sürücüsü Adem Hasbaş'ın, Görele'de faaliyet gösteren ve Hasbi Dede'nin eski eniştesi Osman Akkoyun'a ait olan restoranda çalıştığı tespit edildi.CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kaldıktan sonra trafik kazasıyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.Görele sahil yolunda meydana gelen kazaya ait görüntülerde, ana yola doğru yürüyen Tuana, karşıya çalışırken süratle ilerleyen aracın çarptığı ve çarpmanın etkisiyle genç kızın 38 metre savrulduğu ortaya çıktı.Kazanın ardından araçtaki sürücü Ahmet Hasbaş ve yanındaki kişinin olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.Görevden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 24 Nisan'da hâkim karşısına çıkacak. Davanın seyrini değiştirecek en önemli tanığın, duruşmaya bir aydan az bir süre kala kazayla hayatını kaybetmesi soru işaretleri oluşturdu.Edinilen bilgiye göre kazaya karışan 2 şüpheli ile ilgili yapılan soruşturmada, Belediye Başkanı Dede ile doğrudan bir bağlantı tespit edilmediği, konuyla ilgili her türlü delil ve ihtimalin ayrıntılı olarak değerlendirildiği ifade edildi.Giresun İl Emniyet Müdürlüğü cinayet ve trafik büro ekipleri de soruşturmayı titizlikle yürüttüğü belirtildi.