ABD’nin Büyük Hatası Ortaya Çıktı! Washington’un İhmalleri İran’a Fırsat Verdi

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'li askeri yetkililer yıllar öncesinden Körfez'deki üslerin İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı savunmasız olduğu konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ancak bu uyarılar hayata geçirilmedi ve sonuçları sahada ağır şekilde hissedildi.ABD'li komutanlar, özellikle Prens Sultan Hava Üssü gibi tesislerin İran'ın artan füze kapasitesi karşısında risk altında olduğunu değerlendirerek, savaş durumunda kritik hava unsurlarının Suudi Arabistan'ın batısına kaydırılmasını önermişti.Böylelikle hem İran'dan daha uzak bir konumda konuşlanma sağlanacak hem de Körfez'e bağımlılık azaltılacaktı. Ancak plan hiçbir zaman uygulanmadı.Süreç, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılara katılmasıyla yeni bir aşamaya girdi. Bu gelişmenin ardından Tahran yönetimi, uzun yıllardır ABD güçlerinin de kullandığı Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef aldı.İran'ın balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda, aralarında E-3 AWACS erken uyarı uçağı ve yakıt tankerlerinin de bulunduğu Amerikan hava unsurları ağır hasar aldı ya da imha edildi. Üste yaklaşık bir düzine asker yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.Habere göre hem eski ABD Başkanı Joe Biden hem de ABD Başkanı Donald Trump dönemlerinde, Kızıldeniz'e yakın batı bölgelerinde yeni bir üs ağı kurulması yönündeki öneriler rafa kaldırıldı.Washington yönetimi bu süreçte önceliği Orta Doğu yerine Pasifik bölgesinde Çin'e karşı askeri varlığını güçlendirmeye verdi.Eski CENTCOM yetkilileri, Suudi Arabistan'ın batısında kurulacak bir üs ağının ABD'ye önemli avantajlar sağlayacağını savunuyordu.Böylelikle hem İran'ın hedefleme kapasitesi zorlaşacak hem de ABD güçleri Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalmadan lojistik operasyonlarını sürdürebilecekti. Ancak bu stratejik değişim hiçbir zaman hayata geçirilmedi.Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırılar öncesinde üslerin güçlendirildiğini ve kuvvetlerin dağıtıldığını savunsa da uydu görüntüleri bazı kritik uçakların günlerce aynı noktada konuşlandırıldığını ortaya koydu. Bu durum, İran'ın hedefleme sürecini kolaylaştırmış olabileceği yorumlarına yol açtı.Öte yandan ABD ordusu, İran tehdidini azaltmak için alternatif adımlar attı. Hava operasyonlarının komuta merkezi ABD'deki Shaw Hava Üssü'ne kaydırılırken, bazı uçaklar Ürdün ve İsrail'deki üslerden görev yapmaya başladı.Stratejik bombardıman uçaklarının ise İngiltere'den kalktığı belirtiliyor. Buna rağmen bölgede konuşlu üslerin İran'ın menzilinde kalması, riskin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.