Karşıyaka Meclisi’nde CHP Grubu’nda Büyük Çatlak! CHP’liler Bile CHP’li Adaya Oy Vermedi

Karşıyaka Belediyesi Nisan ayı birinci olağan meclis birleşimi Başkan Yıldız Ünsal'ın yönetiminde gerçekleşti. Normalde 17.00'de başlaması gereken meclis toplantısı, CHP Grup Toplantısı'nın uzaması nedeniyle 45 dakika geç başladı. Gecikmenin grup toplantısı sırasında encümen seçimleri nedeniyle çıkan tartışmadan kaynaklandığı iddia edildi.Meclis toplantısında, üyeler arasından 1. ve 2. Başkan Vekili ile kâtip üyeler gizli oylama yöntemiyle belirlendi. Meclis toplantısında, 2025 yılı Denetim Komisyonu Raporu Meclis'te oylandı. Denetim Raporu'na göre; 2025 mali yılı bütçesinde sermaye giderleri için belirlenen 198 milyon 516 bin 905.21 TL ödeneğin 46 milyon 330 bin 90.14 TL olarak gerçekleştiği belirlendiği aktarıldı. Karşıyaka Belediyesi'nin SGK prim borçları ile vergi borçları gerekçe gösterilerek belediyeye aktarılan paylardan belediyenin vergi borçları için 78 milyon 991 bin 94,27 TL, SGK prim borçları için ise 79 milyon 795 bin 973, 74 TL kesinti yapıldığı aktarıldı. Ayrıca belediye iştiraklerinden Kent Karşıyaka Sosyal Tesis A.Ş. için 75 milyon 787 bin 759,86 TL, Personel A.Ş. için ise 75 milyon 787 bin 759,86 TL ve Cordelion İşletmeleri A.Ş. için ise 4 milyon 974 bin 942 lira 73 TL vergi borçlarından da kaynaklanan kesintiler de dahil olmak üzere 315 milyon 337 bin 530 lira 50 kuruş kesinti yapıldığı açıklandı. 'Bahsi geçen kesinti miktarının belediyenin bütçesinde öngördüğü yatırımları gerçekleştirememesinde engelleyici bir unsur oluşturulmuştur' denildi.Belediye encümeninde bir yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyeleri arasından seçilecek üç üyenin gizli oylama ile belirlenmesi hakkında önerge ile birinci ve ikinci başkan vekili ile ikisi yedek olmak üzere en az dört katip üyenin, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oylamayla seçilmesi hakkında önergeler Meclis gündeme geldi. Yeni dönem encümen üyeliği için CHP Grubu Belma İnan, Gamze Uğurlu ve İlhami Yıldız isimlerini önerirken; AK Parti Grubu ise Hasan Ünal'ı encümen üye olarak önerdi. Encümen üyelerinin belirlenmesi için Meclis'te 'gizli' oylama yapıldı. Belma İnan 17 oy, Gamze Uğurlu 28 oy, İlhami Yıldız 24 oy, Hasan Ünal 13 oy aldı. İnan, Uğurlu ve Yıldız encümen üyeliğine seçildi. Karşıyaka Meclisi'nde AK Parti Grubu'nun 5 meclis üyesi olmasına rağmen Ünal'a 13 oy çıkması büyük şaşkınlık yarattı. Yaşanan bu durum 'CHP'de büyük çatlak. CHP'liler bile CHP'li adaya oy vermedi' yorumlarına neden oldu. CHP Grubu Birinci Başkan Vekilliği'ne Burak Ali Durak'ı, ikinci başkan vekilliğine ise Zekiye Dilek Bilgin'i önerdi. AK Parti grubu ise herhangi bir öneride bulunmadı. Durak'a 26, Bilgin'e ise 22 oy çıktı. Oylamada adı geçmese de AK Partili Hasan Ünal ise 1 oy çıktı. CHP tarafından katip asil üyeliğine ise Fügen Gülgör Algıer, Kenan Kahraman, Cemil Yüm; yedek üyeliğine ise Muharrem Ekti, Kezban Kaya ve Himmet Bozan önerildi. AK Parti ise yine bir öneride bulunmadı.Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili Hasan Ünal, 'Denetim komisyonu okundu, şaka gibiydi. Karşıyaka Belediyesi'nde denetim komisyonunun yapısı, denetime aykırı şekilde oluşturulmuştur. Normal şartlarda, 5 üyeden oluşması gereken komisyon, sırf AK Partili bir üyenin yer almaması için 3'e düşürülmüş ve tek taraflı bir yapıya dönüştürülmüştür. 2024'teki denetim komisyonlarının sonuçlarını dinlemiştik, 2025'te çok farklı bir şey yok. Önümüzdeki mecliste faaliyet raporlarıyla beraber daha detaya gireceğiz. 363 tane doğrudan temin yapılmış ve 1 milyar 600 milyon bu teminlere belediye parası gitmiş. Kent A.Ş. işçilerinin tamamı karşılansa 230 ila 240 milyon. Bu yapılan satın almaların birçoğu beş ila altı katı fiyatlara yapılmıştı. Keşke 2025 daha pozitif değerlendirilseydi de Kent A.Ş. işçileri alın terleri kurumadan emeklerini alsaydı' çıkışında bulundu.