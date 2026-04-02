Para Kutusundan Bozbey'e Rüşvet Çıktı! Proje Onayı Karşılığı 14 Milyon TL ve 3 Villa...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile kızı Side Bozbey Gürer'in de bulunduğu toplam 57 kişi hakkında 16 milyar TL'lik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında detaylar ortaya çıktı.Müteahhitler D.B. (47) ve E.A. (36) ifadelerinde, rüşvet ağının belediye yetkilileri yerine akrabalar ve üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirketler üzerinden yürütüldüğünü belirtti. D.B., 2018'de çantacı Hüseyin Gür ile yaptığı görüşmede proje onayı için önce 20 milyon TL ve 5 daire talep edildiğini, pazarlıkla 14 milyon TL ve 3 daireye düşürüldüğünü, paranın çuvallarla elden verildiğini anlattı. 'Büyük Adam' kod adıyla anılan kişinin Mustafa Bozbey olduğu iddia edildi.Müteahhit D.B.'nin ifadesine göre, belediyedeki işleri çözmek için doğrudan yetkililerle değil, çantacı olarak bilinen aracılarla temas kuruluyor. Bu konuda bir örnek veren müteahhit, 2018 yılında bir kafede çantacı Hüseyin Gür ile yapılan toplantıdan bahsetti. Projesinin onaylanması karşılığında başlangıçta 20 milyon TL ve 5 daire istendiği, yapılan pazarlık sonucu 14 milyon TL ve 3 daire karşılığında anlaşıldığı yer aldı. Anlaşılan 14 milyon liranın, dikkat çekmemesi için banka üzerinden değil, çuvallara konularak elden teslim edildiğini söyledi.Aracıların, 'Büyük Adam' olarak hitap ettikleri ismini söylemedikleri kişinin ise dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olduğu belirtildi. Aracıların Bozbey'in talimatlarını aktardıkları ve müteahhitleri Bozbey'in avukatına yönlendirdikleri beyan edildi.Müteahhit D.B., sadece nakit para değil, belediyenin ihtiyaçları adı altında sürekli ek taleplerle karşılaştıklarını anlattı. İnşaat bittikten sonra tapularının zorla alındığı, rüşvet vermeyenlere karşı icra takibi başlatılarak baskı kurulacağının söylendiğini anlatıldı.Başka bir inşaat firmasının, usulsüz inşaat artışı alabilmek karşılığında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 15 adet araç hibe ettiği, ancak bu araçların belediye envanterine girip girmediğinin şüpheli olduğu bilgisi yer aldı.Diğer müteahhit E.A., belediye bürokrasisindeki taleplerin sadece nakit parayla sınırlı kalmadığını söyledi. Bir projesinin ruhsatı için Bozbey'in kendisinden 2 daire istediğini, ancak 1 daire karşılığında anlaştıklarını belirtti. Bu dairenin tapusu ise 'paravan işlemleri yürüten' Seres Gayrimenkul'ün sahibi Muhkim Demirtaş'a devredildi.Ata Park'taki kafe ihalesi için 2 milyon TL rüşvet istendiğini anlatan E.A., bu parayı 500'er Euro'luk banknotlar halinde bir pasta kutusuna koyarak Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Nilbel Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kale'ye odasında teslim ettiğini söyledi. Naci Kale'nin eşi için ayrıca 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük talep ettiği, bir arsasına köy evi yaptırıldığı ve yurtdışı tatillerinin müteahhitlere ödetildiği iddialar arasında yer aldı.Rüşvet ağında kullanılan ve ihale alımlarıyla hak edişlerin ödenmesi için istenen rüşvetler için 2 paravan şirketin kurulduğu ortaya çıktı. Şirketlerden Seres Gayrimenkul'ün kontrolünün Bozbey'in halasının oğlu Muhkim Demirtaş'ta olduğu, ancak şirkette ne bir tabela ne de emlak sitesinde tek bir ilanı bulunmadığı anlaşıldı. Adresinin Mustafa Bozbey'in kardeşi Ramiz Bozbey'in ikamet adresi ile aynı çıktı.Rüşvet parasıyla alınan villanın detayları da ortaya çıktı. Tespitlere göre, 2022 yılında Bozbey'in eşi Seden Bozbey adına bir villa alındı. Paranın 175 bin liralık kısmı SERES Gayrimenkul'den, bir kısmı ise eski Özel Kalem Müdürü Aytunç Esendemirci'den geldi. Halihazırda bu villa Bozbey çiftinin gözaltına alındığı ve ikamet ettiği villa olarak biliniyor.Verev İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tosun'un eşinin, Mustafa Bozbey'in eski eşi Selma Çapar'ın kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Belediyedeki usulsüz emsal artışları karşılığında rüşvet olarak alınan dairelerin devredildiği ana depo şirket pozisyonunda bulunuyor. Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey'in bu firmada SGK kaydına rastlandı. Tosun'un bizzat Side Bozbey'e 5.7 milyon liralık nakit transferi dikkat çekici bulundu.Eski Özel Kalem Müdürü olan Aytunç Esendemirci para trafiğinde de bir 'dağıtım merkezi' olarak görev aldı. Seres Gayrimenkul'den Esendemirci'ye 1 milyon 451 bin, Esendemirci'den Bozbey'in eşi Seden Bozbey'e 2 milyon 117 bin, Bozbey'e ise 1 milyon lira, Bozbey ailesinin yönetimindeki Bursa Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı'na 1.3 milyon lira gönderildiği kayıtlara geçti.Rüşvetin depolama merkezleri Seres Gayrimenkul ve Veres İnşaat isimli iki şirket Bozbey'in aile bireyleri üzerine kayıtlı çıktı. Bu şirketlerden yaklaşık 6.5 milyon liralık bir nakit akışı gerçekleşti. Şirketlerin üzerine kayıtlı, rüşvet geliri olduğu değerlendirilen taşınmaz sayısı ise 27'ydi. Söz konusu mal varlığına soruşturma kapsamında el konuldu.