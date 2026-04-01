Pavyon Çalışanlarının Maaşını Belediyeye Ödetti! Uşak'taki Yolsuzluk Skandalında Yeni Detaylar...

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve kaldığı otelde sevgilisi S.A. ile birlikteyken gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Yalım görevinden uzaklaştırılırken Yalım'la birlikte 9 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı.Tutuklananlar arasında Halil Arslan, Hüseyin Yaman ve Hasan Doğukan Kurnaz da bulunuyor. Soruşturmada dün de gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen S.K., E.Y., D.E., U.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.Soruşturmada, Yalım'ın işlettiği pavyon, Yalım Garden Otel ve Yalımlar Tesisi'nde çalışan kişilerin belediye kadrosunda gösterilerek maaş ve sigortalarının belediyeden karşılandığı tespit edildi.Gizli tanık beyanına göre 12 milyon TL'lik ihale karşılığında 5 milyon TL nakit verilerek VIP araç alındığı ve bu aracın Özgür Özel için tahsis edildiği iddia edildi.MASAK raporlarında, diğer sevgilisi A.A.'ya yüz binlerce lira ödeme ve 1.5 milyon TL değerinde araç verildiği belirtildi. Eski şoför Cihan Aras, şirketlerin üzerine devredildiğini ve 27 milyon TL borçla karşı karşıya kaldığını söyledi.Ayrıca spor kulübü adına iş insanlarından makbuzsuz 250 milyon TL toplandığı iddia edildi.Uşak'ın en büyük alışveriş merkezi olan Karun AVM'den Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 20 milyon TL rüşvet istediğini, bu talep reddedilince AVM'nin mühürlenerek çalışamaz hale getirildiğini ve bu süreçte Başkan Yardımcısı Halil Arslan ile birlikte Hasan Doğukan Kurnaz'ın da aktif rol oynadığı iddiası dikkat çekti.Hasan Doğukan Kurnaz ise bu iddialara karşılık belediye ihaleleriyle bir ilgisi olmadığını savundu.Soruşturma kapsamında Özkan Yalım'a ait Yalım Petrol ve Yalımlar Tekstil Gıda şirketleri dahil tüm mal varlığına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.Özkan Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.