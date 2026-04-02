Şaibeli Kurultay Davasında Tanıktan Şok İtiraf! '100 Bin TL Aldım, 20'şer Bin TL Dağıttım…'

Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının dördüncü duruşması dün görüldü. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat gibi isimlerin bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla yer alıyor.Söz konusu isimler hakkında, 'oylamaya hile karıştırma' suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar Hüseyin Yaşar, Metin Güzelkaya ile Serhat Can Eş ve taraf avukatları hazır bulunurken sanık Mehmet Kılınçaslan SEGBİS ile bağlandı.Duruşma tanık olarak dinlenen Veysi Uyanık, 37. dönemde il başkanlığı yaptığını ve 38. Kurultay'da delege olarak seçildiğini belirterek, 'Kurultay öncesinde İstanbul'da Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu ve Metin Güzelkaya ile bir toplantı yaptık. Toplantıda Ekrem İmamoğlu, değişimin yapılması gerektiğini ve Özel'in seçilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, 'Bundan sonra herhangi bir işlem ihtiyacınız olursa Özgür Karabat bizim adımıza ilgilenecek' dedi' ifadelerini kullandı.Ankara'ya geldiğinde Meclis'e uğradığını ve Özgür Karabat'a, 'Herkese para pul dağıtıyorsunuz, bize ne vermeyi düşünüyorsunuz?' diye sorduğunu belirten Uyanık, şoförü aracılığıyla kendisine verilen gıda kartlarının toplam değerinin yaklaşık 1,5 milyon TL olduğunu ifade etti. Uyanık, şöförün daha sonra kendisinden kartların bir kısmını geri aldığını bir kısmını ise kendisinin alarak dağıttığını ifade etti.Uyanık, 'Karabat'tan 100 bin TL aldım, 20'şer bin TL dağıttım. Metin Güzelkaya'nın da 100 bin TL alacağı vardı ve bunu sonradan teyit ettim' dedi. Uyanık, 'Ben para, pul veya mevki konusunda hiçbir talepte bulunmadım, oğlum da siyaseti bırakarak yurtdışına gitti. Kurucu partinin geldiği duruma bakın.' ifadelerini kullandı.Tanık beyanlarının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Özgen Nama'nın savunmasının alınmasını yönelik yazı yazılması diğer eksik hususların giderilmesi talep etti.Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özgen Nama'nın savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.