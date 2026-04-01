72 İlaç Daha Geri Ödeme Listesinde! Bakan Işıkhan Duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında 69'u yerli üretim olmak üzere toplam 72 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası vesilesiyle önemli bir adım attık.Kanser başta olmak üzere birçok hastalıkla mücadelede kullanılan ilaçlara ve tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırıyoruz.Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme listemizin kapsamını genişlettik.69'u yerli üretim olmak üzere 72 ilacı daha listemize dahil ettik.Hastalarımıza şifa olmasını diliyorum'