İstanbul'da Çamurlu Yağmur! Araçlar Kahverengiye Büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinde Afrika üzerinden gelen toz taşınımı, yağmurla birleşerek İstanbul genelinde çamur şeklinde yağışa dönüştü.Sabah saatlerinde etkisini artırdıGünün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini daha da hissettiren çamur yağışı, özellikle açık alanlarda park halinde bulunan araçların üzerini kapladı. Araçların yüzeyinde kuruyan çamur tabakası, kentte kirlilik görüntülerine neden oldu.Yetkililer, gün içerisinde yer yer yağışların sürebileceğini belirtirken, vatandaşların dikkatli olması ve araç sahiplerinin gerekli temizlik önlemlerini alması öneriliyor.Uzmanlar, bu tür yağışların özellikle araç boyasına zarar verebileceğini ifade ederek, çamurun uzun süre temizlenmeden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.