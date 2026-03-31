Varis'te Yeni Nesil Dönem! 'Ameliyatsız Ve İz Bırakmayan Tedaviler'

Uzman doktorlar Uyar ve Bakkal tarafından yapılan açıklamada, 'Varis tedavisi artık yalnızca bir müdahale değil; kişinin kendini iyi hissetmesini sağlayan estetik bir iyileşme sürecidir. Varis yalnızca bir damar problemi değildir. Bacaklarda oluşan ağırlık, şişlik ve yorgunluk hissinin yanı sıra estetik açıdan da kişilerin kendilerini nasıl hissettiklerini etkileyen bir durumdur. Bu nedenle tedavi planı oluşturulurken hem sağlık hem de estetik beklentiler birlikte değerlendirilir. Günümüzde hastalar tedavi sonrası doğal ve izsiz bir görünüm beklemektedir. Bu nedenle her hasta için damar yapısı, hastalığın derecesi ve estetik beklentiler birlikte değerlendirilerek kişiye özel bir tedavi planı hazırlanır. Doğal görünen bacaklar, doğru planlanmış tedavilerin sonucudur.Estetik açıdan rahatsızlık oluşturan kılcal damarlar için lazer ve skleroterapi yöntemleri uygulanabilmektedir. Bu işlemler bacaklarda daha homojen ve pürüzsüz bir görünüm elde edilmesine yardımcı olur. Varis tedavisindeki en önemli gelişme, yöntemlerin ameliyatsız ve çok daha konforlu hale gelmesidir.Günümüzde; Endovenöz lazer, Radyofrekans, Köpük skleroterapisi, Biyolojik yapıştırıcı gibi yöntemlerle hastalar uzun iyileşme süreçleri yaşamadan etkili sonuçlar elde edebilmektedir. Ciltten kabarık diz altı veya diz üstü varisler mevcutsa ve Doppler ultrason incelemesinde toplardamarlarda reflü (kanın geriye kaçması) tespit ediliyorsa tedavi planlanması gerekir. Ancak birçok hasta bu belirtileri görmezden gelerek tedaviyi erteleyebilmektedir. Oysa erken teşhis ve erken tedavi, hastalığın ilerlemesini önlemede büyük önem taşır.