APP Plaka Denetimleri Bugün Başlıyor! 280 Bin TL'ye Kadar Ceza

Bugün itibarıyla araçlarında mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan ve yetkili kuruluşlarca basılmamış APP plaka kullananlara 140 bin lira idari para cezası kesilecek; araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.Kamuoyunda 'APP plaka' olarak bilinen standart dışı plakaların denetimlerine bugünden itibaren başlanacak.Mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan ve yetkili kuruluşlarca basılmamış plakaları kullanan araç sahiplerine 140 bin lira ceza uygulanacak.Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanan ve yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da plakalara ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka kullanan araç sahipleri için denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyet yapılması talimatı vermişti.Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme sonrası vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin engellenmesi için tanınan geçiş süresi bugün sona eriyor.Bugün itibarıyla araçlarında mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan ve yetkili kuruluşlarca basılmamış APP plaka kullananlara 140 bin lira idari para cezası kesilecek; araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Bu konuda herhangi bir erteleme söz konusu olmayacak.Hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilen plakalar için cezai işlem uygulanmayacak. Bahse konu plakaların belirlenen süreç içinde değiştirilmesi sağlanacak.Bakan Çiftçi, APP plakaların radar, Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) gibi araçlar tarafından sağlıklı biçimde tespit edilemediğini ve bu durumun güvenlik zafiyetine yol açtığını belirtmişti.