Meteoroloji Açıkladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların; Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Şanlıurfa'nın batı ilçeleri ile gece saatlerinde itibaren İzmir ve Aydın kıyıları ile Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.Batı Akdeniz'in batı kıyıları ile Ege kıyılarında toz taşınımı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyli, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege'de yer yer fırtına (60- 80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların; Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Sakarya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Şanlıurfa'nın batı ilçeleri ile gece saatlerinde itibaren İzmir ve Aydın kıyıları ile Muğla çevrelerinde yerel olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara'nın Kuzeyli, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege'de yer yer fırtına (60- 80 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kilis, Osmaniye.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın kıyıları ile Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde toz taşınımı ile beraber rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı kıyılarında toz taşınımı ile beraber rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.ADANA °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediLİyor.ANKARA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Sinop hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıARTVİN °C, 23°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 19°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKARS °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıMALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batısında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 6°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP 9°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.SİİRT 4°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA 11°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.