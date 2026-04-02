İstanbul'da Yeni Nesil Çetelere Operasyon! Gözaltılar Var

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın en önem verdiği konular arasında bulunan yeni nesil çetelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri vatandaşları arayıp haraç isteyen, iş yerlerini ve araçlarını kurşunlayan yeni nesil çete üyesi şüpheleri tek tek tespit edip gözaltına aldı.15 Mart günü Fatih'te bir çay ocağını kurşunlayan çete üyesi bir kişi koşarak olay yerinden kaçtı. 5 isabetin olduğu iş yerinde yaralanan olmadı. İhbar üzerine çalışma başlatan Gasp Büro ekipleri, 3 şüpheliyi kısa süre içinde gözaltına aldı. Şüphelilerin haraç istemek için olayı gerçekleştirdikleri talimatı yurt dışından alakaları öne sürüldü.23 Mart günü Ümraniye Şerifali mahallesinde bir işyeri önünde araç kurşunlandı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin iş yeri sahibinden haraç istemek için olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Gasp Büro ekipleri kısa sürede olayla bağlantılı şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Şüphelilerden 3'nün daha önce Kadıköy ve Çekmeköy'de işyeri kurşunlama olayına karıştığı için yakalanıp tutuklandıkları öğrenildi. Gasp Büro dedektifleri son olayı yapan 4 şüpheliyi ise Ümraniye'de yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kağıthane'de bir iş yeri sahibini arayan çete üyesi 300 bin Euro haraç istedi. Yaklaşık 15 milyon lirayı ödemeyeceğini belirtince mobilya imalathanesi kurşunlandı. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda o şüpheli de kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.