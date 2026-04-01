Bu Çiçeği Koparan Yandı! Cezası 700 Bin Lira

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yetişen ters laleler, görenleri büyülüyor. Koruma altında olan çiçeği koparanlara 700 bin lira ceza kesiliyor.

Ekleme: 1.04.2026 - 12:17 Güncelleme: 1.04.2026 - 12:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Bu Çiçeği Koparan Yandı! Cezası 700 Bin Lira
Diyarbakır'ın incisi ters laleleri koparan yandı, cezası dudak uçuklatıyor.

İlkbaharla birlikte çiçek açan ters laleler, doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.

Bu Çiçeği Koparan Yandı! Cezası 700 Bin Lira

Anadolu coğrafyasına ait endemik bir tür olan ters laleler, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak, Van, Adıyaman ve Erzurum gibi illerde yetişiyor.

Bu Çiçeği Koparan Yandı! Cezası 700 Bin Lira

Çermik dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen ters laleler doğaseverler tarafından merakla inceleniyor.

Bu Çiçeği Koparan Yandı! Cezası 700 Bin Lira

Emekli öğretmen Bedri Dalkılıç ters laleleri yerinde görmek için yüksek bölgelere çıktığını söyledi.

Bu Çiçeği Koparan Yandı! Cezası 700 Bin Lira

Koruma altındaki ters laleleri koparanlara 700 bin lira cezai işlem uygulanıyor.