Bu Çiçeği Koparan Yandı! Cezası 700 Bin Lira

Diyarbakır'ın incisi ters laleleri koparan yandı, cezası dudak uçuklatıyor.İlkbaharla birlikte çiçek açan ters laleler, doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.Anadolu coğrafyasına ait endemik bir tür olan ters laleler, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak, Van, Adıyaman ve Erzurum gibi illerde yetişiyor.Çermik dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen ters laleler doğaseverler tarafından merakla inceleniyor.Emekli öğretmen Bedri Dalkılıç ters laleleri yerinde görmek için yüksek bölgelere çıktığını söyledi.Koruma altındaki ters laleleri koparanlara 700 bin lira cezai işlem uygulanıyor.