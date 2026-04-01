Dünyayı Korkutan Yeni Salgın! Çok Sayıda Mutasyonu Var

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılımı ve belirtileri halen devam ediyor. Geçen yıllarda koronavirüsün Alfa, Beta ve Delta varyantları baskınken bulaşıcılığı yüksek yeni varyantlar Nimbus (NB.1.8.1), Stratus (XFG) ve BA.3.2 (CICADA) olarak öne çıkıyor.Artık Covid, 'ağustos böceği' lakaplı BA.3.2 adlı yeni bir varyantıyla yayılıyor. Virüsün birçok solunum yolu hastalığı ve mide bulantısına yol açtığı belirtiliyor.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, ' Ağustos Böceği' lakaplı BA.3.2 virüsü ilk olarak 2024 yılının sonlarında Güney Afrika'da insanları enfekte etmeye başladı. Burun akıntısı, öksürük, kas ağrıları, ateş gibi belirtilerinin olması bazı doktorları ABD'de zorluyor.Geçen yılın sonlarında ABD'de H3N2 alt türü K varyantı nedeniyle İnfluenza A gerçekten kötü bir seyir izledi. Ocak ayında zirve yapmaya başladığında Emory Üniversitesi'nden Doç. Marlene Wolfe, 'bu diğer virüslerin daha fazlasını görmeye başladık' dedi.Baltimore'daki Johns Hopkins Bayview Tıp Merkezi'nde epidemiyolog olan Dr. Geeta Sood, 'Ne yazık ki, bu solunum yolu hastalıkları arasında belirgin bir özellik yok. Pandeminin ilk birkaç yılında olduğu gibi, Covid belirtileri artık tat ve koku kaybıyla belirginleşmiyor'' dedi.Bilim insanları, ağustos böceğinin insan bağışıklık sisteminin tanıdığı ve hedef aldığı kısım olan diken proteininde 70 ila 75 yeni mutasyon taşıdığını söylüyor. Bu 2023'te dolaşmaya başlayan daha baskın varyantlardan korkutucu.Ağustos böceği, COVID virüslerinin Omicron ailesinin bir parçası olduğu için, JN.1 gibi Omicron'un baskın suşlarını hedef alan güncellenmiş aşılar, BA.3.2 ile mücadelede hala etkilidir. Ancak, virüsteki değişiklikler göz önüne alındığında, daha az koruma sağlayabilirler. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü ve Amerikan Bulaşıcı Hastalıklar Derneği'nin eski yönetim kurulu üyesi Dr. William Schaffner, 'Mevcut aşı bir miktar koruma sağlıyor mu? Laboratuvar verileri evet, ancak eskisi kadar değil' diyor.Belirtiler önceki COVID varyantlarından farklı değil: boğaz ağrısı, ateş veya titreme, baş ağrısı, öksürük, vücut ağrıları ve burun akıntısı. Grip belirtilerine de benziyorlar! Belirtilerin 2 haftayı da aşabileceği söyleniyor.