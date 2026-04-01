LGS Tarihi Değişecek mi? Bakan Tekin 'Çalışma Başlattık' Diyerek Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tekin, sınav sistemiyle ilgili güncelleme olacağına dair iddialara ilişkin, 'Biz, ÖSYM ve YÖK, yaptığımız sınavlar yani hem temel eğitimden ortaöğretime geçişte, ortaöğretimden yükseköğretime geçişte bir konuyu önemsiyoruz.' dedi.Bakan Tekin, 'Bütün bu sınav müfredatı, sınavla ilgili şeyler Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesindeki müfredattan, ders kitaplarından ve programlardan yararlanılsın istiyoruz. Biz bunun için uğraşıyoruz. Müfredat değiştikçe sınavların güncellenmesi de hem müfredatın içeriğine hem de mantığına göre yapılması gerekiyor. Beceri odaklı bir müfredata geçildiyse bu müfredatla eğitim alan çocuklarımız sınava girecekleri zaman da yine bu şekilde ona uygun bir soru tarzıyla karşı karşıya olmaları lazım. Dolayısıyla sınav sistemiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Lütfen çocuklarımızı bu anlamda manipüle etmesinler. Sadece Türkiye Yüzyılı Maarif modeli kapsamında bu yıl 5 ve 6 ortaöğretimde 9 ve 10'daki öğrenciler üniversiteye giriş sınavında ve liseye geçiş sınavlarında kendilerinin müfredatlarından bir sınava tabi olacaklar. Sınavın sistematiğiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok, soru tarzlarıyla ilgili var' diye konuştu.Bakan Tekin, milli takımın, Dünya Kupası D grubunda oynayacağı ilk maçın LGS tarihine denk gelmesine ilişkin de '14 Haziran günü yani LGS sınavını yapacağımız gün sabah 07.00'de milli takımımızın grup maçı var. Dolayısıyla biz çocuklarımızın gönüllerinin milli takımla beraber olmasını arzu ettiğimiz için arkadaşlarla LGS sınavını pazar günü değil cumartesi günü yapmak üzere bir çalışma içerisindeyiz; çocuklarımız milli takım maçını takip edebilsinler diye. Eğer hukuki anlamda bir engel yoksa teknik anlamda bir engel yoksa sınavı bir önceki gün yapmayı planlıyoruz' ifadelerini kullandı.