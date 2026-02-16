Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi! 'OnlyFans' Operasyonunda Yeni Gelişme

İstanbul merkezli operasyonda, erişim engeli bulunan OnlyFans üzerinden "müstehcenlik" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alınarak emniyetin Vatan yerleşkesine getirildi. Dijital platform üzerinden elde edilen haksız kazançla alınan 14 lüks araç, 10 taşınmaz ve 2 şirkete el konulurken, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu şebekenin VPN kullanarak yasakları deldiği ve takipçilerini anlık mesajlaşma uygulamalarına yönlendirerek devasa bir kayıt dışı ekonomi oluşturduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında 7 Haziran 2023 tarihinde müstehcenlik nedeniyle erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, halen erişim sağlandığı belirlendi.Çalışmalar kapsamında platformu yoğun olarak kullanan ve bu platform üzerinden para kazanan şüpheliler tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında, Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu gözaltına alındı.Operasyonda toplam 17 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.Şüphelilerden Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya cezaevinde olduğu, şüphelilerden Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın ise yurtdışında olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.