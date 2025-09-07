KPSS Maratonu! Saniyelerle Yarıştılar...

Antalya’da ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS’nin genel yetenek-genel kültür oturumu saat 10.15’te başladı. Akdeniz Üniversitesi’nde araç yoğunluğu ve ailelerin heyecanlı bekleyişi yaşanırken, motosikletle gelip kaskını nereye bırakacağını bilemeyen, engelli kardeşiyle gelip eşyalarını ona bırakarak sınava yetişen aday ve son dakikada koşarak gelenler dikkat çekti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Antalya'da sınav yoğunluğunun en fazla yaşandığı adreslerden biri Akdeniz Üniversitesi oldu. Sabah erken saatlerde üniversiteye gelen adaylar ve aileleri kampüs girişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.Görevliler tarafından adayların üzerleri detaylı şekilde aranırken, sınav salonlarına metal eşyalar, anahtarlık, bozuk para, kolye ve etiketi bulunan su şişeleri alınmadı. Adayların çoğu sınav yerlerine yalnız gelirken, bazıları aileleriyle birlikte geldi. Okul önlerinde bekleyen aileler, sınav heyecanını çocuklarıyla paylaştı.Son iki dakikada engelli kardeşiyle birlikte sınav salonuna gelen bir adayın eşyalarını kardeşine bırakıp koşarak sınava yetişmesi dikkat çekerken, yine sınava motosikletle gelip elindeki kaskını nereye bıracağını bilemeyen aday, kaskı bankın üzerine bırakıp koşarak sınava girdi. Sınav yerini son anda bulan adayların telaşlı koşuşturmaları da objektiflere yansıdı.