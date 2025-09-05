Muhabir Seçil Selen Kimdir? Kaç Yaşında? Evli mi?

Türk medya dünyasının genç ve yetkin muhabirlerinden biri olan Seçil Selen, hem yazılı hem de dijital medyada edindiği deneyimlerle dikkat çekmektedir. İçerik üretimi, haber yazımı ve dijital medya yönetimi konularındaki yetkinliği ile öne çıkan Selen, Beyaz TV’deki muhabirlik görevini sürdürmektedir. Peki, Seçil Selen kimdir ve kariyerinde hangi aşamalardan geçmiştir? İşte merak edilen tüm detaylar…

Seçil Selen Kaç Yaşında?

Seçil Selen’in kesin yaşı açıklanmamıştır, ancak genç yaşına rağmen medya alanında kayda değer bir deneyime sahiptir.

Seçil Selen Eğitimi

Lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim ve Gazetecilik Bölümü’nde tamamlamıştır.

Seçil Selen Kariyeri

Medya kariyerine 2018 yılında Medyaradar’da editör olarak başlamıştır.

Daha sonra TRT ve Kanal D gibi önde gelen kuruluşlarda program editörlüğü yapmıştır.

2020–2023 yılları arasında Yurt Gazetesi, Magazinburada.net ve Superhaber.tv’de editörlük ve web içerik yönetimi görevlerini üstlenmiştir.

2023–2024 döneminde tv100’de gazeteci olarak çalışmıştır.

2025 yılı itibarıyla Beyaz TV bünyesinde muhabir olarak görev yapmaktadır.

Gazetecilik kariyerinde içerik üretimi, haber yazımı, metin düzenleme ve dijital medya yönetimi konularında uzmanlaşan Selen, aynı zamanda Photoshop, sosyal medya yönetimi ve İngilizce dil becerileriyle de öne çıkmaktadır.

Seçil Selen Evli mi?

Mevcut bilgilere göre Seçil Selen evli değildir.

Seçil Selen Sosyal Medya

Instagram hesabı üzerinden paylaşımlarını sürdürmekte ve hem iş hayatına dair hem de kişisel içerikler paylaşmaktadır.

Dijital medya, yazılı basın ve televizyon deneyimi ile Seçil Selen, genç yaşına rağmen medya sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiş başarılı bir muhabirdir.