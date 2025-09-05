Esnaf,Dükkan Bastı! Nacak ve Silah...
Esenyurt'ta bir esnafın kamyon ile mal indirdiği sırada 16 yaşındaki komşusunun "Etrafı dağıttınız, toplayın" demesi üzerine kendi elinde nacak, oğlunda ise silahla işyerini bastığı olayda, genci darbettiler.
İstanbul Esenyurt'ta tepki çeken olay...
İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, iddiaya göre, kamyon ile kaldırıma çıkan esnaf, ardından iş yerinin önüne yaklaştı.
'ETRAFI DAĞITTINIZ, TOPLAYIN' DİYE UYARDI
Esnaf, komşusu olan aktarın önündeki malzemeleri dağıttı.
Mal taşıma işleminin ardından 16 yaşındaki genç, esnaf komşusunu 'Etrafı dağıttınız, toplayın' diye uyarınca ise ortalık karıştı.
İŞYERİNDE ÇOCUĞU DARBETTİ
Önce sözlü tartışma yaşanırken, dakikalar sonra kendi elinde nacak, oğlunda ise silahla işyerini bastı.
16 yaşındaki genç, annesi ve kız kardeşinin bulunduğu işyerinde çocuğu darbederken, çevredeki diğer esnaflar olarak müdahale etti.
Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
'İKİ KADIN VE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK SİZE NE YAPABİLİR, MAGANDA RESMEN BUNLAR'
Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi Süleyman Kılıç, şöyle dedi:
Komşularınız mal indirecekmiş, kamyon ile kaldırımı geçerek dükkanın önüne yanaşmışlar. Ardından işyerinin önündeki malzemeleri ittirmiş ve devirmiş. Oğlum toplamasını isteyince üstüne yürümüş. Kısa süre sonra ise elinde nacak, oğlunun elinde silahla işyerini basıp oğlunu darp etmişler. İki kadın ve 16 yaşındaki çocuk size ne yapabilir, maganda resmen bunlar.
İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, iddiaya göre, kamyon ile kaldırıma çıkan esnaf, ardından iş yerinin önüne yaklaştı.
'ETRAFI DAĞITTINIZ, TOPLAYIN' DİYE UYARDI
Esnaf, komşusu olan aktarın önündeki malzemeleri dağıttı.
Mal taşıma işleminin ardından 16 yaşındaki genç, esnaf komşusunu 'Etrafı dağıttınız, toplayın' diye uyarınca ise ortalık karıştı.
İŞYERİNDE ÇOCUĞU DARBETTİ
Önce sözlü tartışma yaşanırken, dakikalar sonra kendi elinde nacak, oğlunda ise silahla işyerini bastı.
16 yaşındaki genç, annesi ve kız kardeşinin bulunduğu işyerinde çocuğu darbederken, çevredeki diğer esnaflar olarak müdahale etti.
Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
'İKİ KADIN VE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK SİZE NE YAPABİLİR, MAGANDA RESMEN BUNLAR'
Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi Süleyman Kılıç, şöyle dedi:
Komşularınız mal indirecekmiş, kamyon ile kaldırımı geçerek dükkanın önüne yanaşmışlar. Ardından işyerinin önündeki malzemeleri ittirmiş ve devirmiş. Oğlum toplamasını isteyince üstüne yürümüş. Kısa süre sonra ise elinde nacak, oğlunun elinde silahla işyerini basıp oğlunu darp etmişler. İki kadın ve 16 yaşındaki çocuk size ne yapabilir, maganda resmen bunlar.