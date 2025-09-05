Begüm Nur Alkış Kimdir? Kaç Yaşında? Evli mi?

Finans ve veri gazeteciliği alanında deneyimli bir isim olan Begüm Nur Alkış, editoryal veri bilimci olarak çalışmakta ve hem finansal içerik üretimi hem de veri analizi konularında uzmanlaşmıştır. Bloomberg HT’deki çalışmalarıyla dikkat çeken Alkış, veri odaklı haberciliğin öncülerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Peki, Begüm Nur Alkış kimdir, kaç yaşındadır ve özel hayatına dair neler bilinmektedir? İşte detaylar…

Begüm Nur Alkış Kaç Yaşında?7 Eylül doğumlu olan Begüm Nur Alkış, 30'lu yaşlarının başındadır.Begüm Nur Alkış EğitimiLisans eğitimini 2010–2014 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamlamıştır.2013–2014 döneminde Indiana University Bloomington'da İngilizce eğitimi almıştır.2015–2018 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İstatistik alanında yüksek lisans yapmıştır.Ayrıca IBM ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden veri bilimi sertifikalarına sahiptir.Begüm Nur Alkış KariyeriKariyerine finansal veri alanında başlayarak FINNET Operasyon Departmanı'nda staj yapmıştır.2015–2021 yılları arasında Fortune Turkey'de veri gazetecisi olarak görev almıştır.2021'den bu yana Bloomberg HT'de editoryal veri bilimci olarak çalışmakta ve veri analizi, istatistiksel modelleme ile görselleştirme alanlarında uzmanlaşmıştır.Python, R ve EViews gibi araçlarda yetkin olan Alkış, veri setlerini analiz ederek finans ve ekonomi haberlerini doğru ve içgörülü şekilde sunmaktadır.Begüm Nur Alkış Evli mi?Mevcut bilgilere göre Begüm Nur Alkış evli değildir.Begüm Nur Alkış Sosyal MedyaInstagram hesabı üzerinden hem kişisel hem de iş hayatına dair paylaşımlarını sürdürmektedir.Bloomberg HT'deki editoryal veri bilimi ve istatistik alanındaki deneyimiyle Begüm Nur Alkış, okuyuculara ekonomi ve finans dünyasıyla ilgili doğru ve içgörülü içerikler sunmaya devam etmektedir.