YouTube engel getiriyor! Premium üyeler çok kızacak...

Dijital platformların hesap paylaşımını kısıtlama adımlarına bir yenisi daha eklendi.YouTube, aynı evde yaşamayan kullanıcıların ortak Premium Aile hesabı kullanmasını engellemek için harekete geçti.Bazı kullanıcılara gönderilmeye başlanan uyarılarda, aile planındaki üyelerin plan yöneticisiyle aynı adreste oturmadığının tespit edildiği belirtiliyor.Bu kullanıcılara 14 gün süre tanınıyor ve bu süre sonunda Premium ayrıcalıklarının iptal edileceği söyleniyor.Doğrulama yapmayan kullanıcılar, aile grubunda kalmaya devam edecek ancak YouTube Premium'un en önemli avantajı olan reklamsız video izleme ve YouTube Music gibi özellikleri kaybedecek.YouTube'un bu adımla, Netflix'in yaptığı gibi abone sayısını artırmayı hedeflediği düşünülüyor.