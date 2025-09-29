Zincirleme Kaza! Tam 17 Araç...
TEM Otoyolu’nda 17 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı, her iki yönde trafik oluştu.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi 5. Levent mevkiinde, bugün saat 06.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Edirne ve Ankara istikametlerinde zincirleme kaza meydana geldi.
17 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Kazaya 17 aracın karıştığı, bir kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle trafik akışının normale dönmesi için çalışma başlatıldı.
