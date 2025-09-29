Zincirleme Kaza! Tam 17 Araç...

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi 5. Levent mevkiinde, bugün saat 06.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Edirne ve Ankara istikametlerinde zincirleme kaza meydana geldi.Kazaya 17 aracın karıştığı, bir kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle trafik akışının normale dönmesi için çalışma başlatıldı.