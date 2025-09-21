Tekme Tokat CHP! Bayrampaşa'da Kazanan Belli Oldu!

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görevinden uzaklaştırılan Mutlu'nun yerine gelecek olan başkanvekili seçimi, bugün Belediye Meclisi'nde yapıldı.Seçimde AK Parti'nin adayı İbrahim Akın ile CHP'nin adayı İbrahim Kahraman yarıştı.Seçimin İlk turunda AK Partili aday 19 oy, CHP'li aday ise 18 oy aldı.İkinci turda bir oy yanlış atıldığı için geçersiz sayıldı. 1 tane fazla oy çıktı.Bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi.Sonuçlarla birlikte tablo daha da kritik hale geldi.Bu kez AK Parti ve CHP adayları 18'er oyda kaldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.Böylece seçim üçüncü tura kaldı.Seçimin 4. turunda da 18-18'lik beraberlik sonucu çıkınca salonda meclis üyeleri arasında geçersiz oy tartışması çıktı.Seçimin 4'üncü turda da berabere kalması üzerine, belediyenin yeni başkan vekili iki aday arasında gerçekleştirilecek kura ile belirlendi.Gerçekleştirilen kura sonucunda belediyenin başkanvekilliğini CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kazandı.Kura sonrası Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi...Seçimin sonuçlanması sonrası meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.AK Parti, CHP'li İbrahim Kahraman'ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildiği seçimin iptali için dava açacağını duyurdu.