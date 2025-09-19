LGBT Sapkınlığına CHP Sahip Çıktı!

Şarkıcı Mabel Matiz'in şarkısı, sözleri nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu oldu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 5651 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle 'Perperişan' adlı şarkıya erişim engeli talep etti.Şarkı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle erişime engellendi.Atılan bu adıma ilk tepki CHP'den geldi.CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Parti Genel Merkezi'nde konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.Atılan bu adımları asla kabul etmediklerini söyleyen Nazlıaka, şunları söyledi:'Ne yazık ki Türkiye bir yasaklar rejimine dönüşmüştür. Kadınların, sanatçıların, siyasetçilerin, düşünce insanlarının boğazına çöken bir baskı düzeniyle karşı karşıyayız.Bu baskılar, bu yasaklar, nefes almamızı istemeyen, eleştiriden korkan, sanattan ürken bir zihniyetin ürünüdür. Bir anda Diyanet, hutbeler yoluyla laikliği ve kadınların yasal kazanımlarını hedef almaktadır.Diğer yandan kendine ‘bilim insanı' diyen bazı gerici figürler, bazı gerici insanlar yaşam tercihlerine müdahale etmektedir. Bunlar iktidarın tüm toplumu aynı kalıba sokma sevdasıyla birleştiğinde ortaya çıkan şey çok net: Otoriter toplum mühendisliği projesi. Şu anda ülkemiz otoriter toplum mühendisliği projesiyle karşı karşıyadır.Türkiye yeniden ve hızla özgürlükler yok edilerek, baskılar arttırılarak şekillendiriliyor ve bu yeniden şekillendirme milli güvenlik veya kamu düzeni sorunu kisvesi altında gerçekleştiriliyor.Biz bunu asla ve asla kabul etmiyoruz.Dün Manifest'i milli güvenlik sorunu olarak gören anlayış, bugün de Mabel Matiz'in bir şarkısına yasak getirdi. Manifest ne yapmış da milli güvenlik sorunu olmuş?Eline top mu almış, tüfek mi almış, darbe girişiminde mi bulmuş, darbe mi planlamış, bir suç örgütünün mensubu muymuş ya da bir suç çetesi mi kurmuş?Bu ülkede asıl güvenlik sorunu, kadına yönelik şiddete karşı koruyucu, önleyici tedbirler almayanlardır. Defalarca başvuruda bulunmasına rağmen kadınların göz göre göre katledilmesini engellemeyenlerdir.Can simidimiz olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede feshedenlerdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sanatla, şarkı sözleriyle, kliplerle uğraşmayı bıraksın. Kamu düzeni, genel sağlık ve ahlak gibi kavramları keyfi sansürler için bir araç olarak kullanmaktan vazgeçsin. Yurttaşların yaşam hakkını savunmayı öncelesin, bunu programına alsın.'