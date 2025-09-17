Piyasalar merakla bekliyordu! FED faiz kararını açıkladı

Fed, 9 ay sonra politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.Karar 11'e karşı 1 oyla alındı.Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine atadığı Stephen Miran, 50 baz puanlık indirimden yana oy kullandı. Üyelerin 2025 yıl sonu faiz oranı beklentisi yüzde 3,6 oldu, önceki yüzde 3,9'du.Karar metninde istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı belirtildi.Fed yetkilileri Başkan Donald Trump'ın agresif politikalarının ekonomideki etkisini görmek amacıyla Aralık ayından bu yana faiz oranlarında değişikliğe gitmemişti.Fed son olarak Temmuz ayı toplantısında faizleri değiştirmezken Fed yetkilileri Michelle Bowman ve Christopher Waller karara karşı oy kullanmıştı.