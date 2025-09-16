17 Suçtan Aranıyordu! Tam 27 Yıl...
Polis ekipleri, çeşitli suçlardan 17 aranma kaydı bulunan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüyü tavuk çiftliğine yapılan operasyonla üzerinde 'güvenlik' yazan kıyafetle yakaladı.
Suçlulara göz açtırılmıyor...Kaynak: İHA
Son operasyon Mersin'de kayıtlara geçti.
HÜKÜMLÜNÜN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca 'Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ile Sahte Kimlik Kullanma' gibi toplam 17 ayrı suçtan aranma kaydı olan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.S.'nin peşinde düştü.
TAVUK ÇİFTLİĞİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Şahsın yakalanması için detaylı çalışma yapan ekipler, T.S.'nin sık sık adres ve kimlik değiştirdiğini tespit etti.
Tarsus ilçesi kırsalında olduğu belirlenen hükümlü, son olarak bir tavuk çiftliğinde tespit edildi.
KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI
Bunun üzerine tavuk çiftliğine operasyon yapıldı. Operasyonda hükümlü kaçmak isterken yakalandı.
GÜVENLİK YAZAN KIYAFET DİKKAT ÇEKTİ
Yakalanan şüphelinin üzerindeki kıyafette 'güvenlik' yazması dikkat çekerken böyle bir görevinin olmadığı, çiftlikte tavuk besleme işinde çalıştığı öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü, cezaevine gönderildi.
