Bakanlık Uyardı! O Ülkeye Gitmeyin...

Dışişleri Bakanlığı tarafından Nepal'deki mevcut durum nedeniyle dikkat çeken bir seyahat duyurusu yayımladı.Yapılan resmi duyuru kapsamında, Nepal'de artan siyasi istikrarsızlık, olası protestolar ve güvenlik endişeleri nedeniyle vatandaşları seyahat planları konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.Dışişleri Bakanlığı, 'Nepal'deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal'e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir' açıklamasını yaptı.Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de yaşanan son gelişmelerin ardından ülkedeki güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça Nepal'e seyahat edilmemesi tavsiye edildi.Açıklamada, hâlihazırda Nepal'de bulunan Türk vatandaşlarının ise tedbirli olmaları, yerel makamların yönlendirmelerine dikkatle uymaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca duyuruların, Nepal'e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden izlenmesinin önemine dikkat çekildi.