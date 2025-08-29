MHRS'de yeni uygulama! Randevu kolaylığı...

Merkezi Hekim Randevu Sistem'inde (MHRS) köklü değişiklikler yaşanıyor. Son olarak yapılan yenilikle birlikte randevu sistemine artık üniversite hastaneleri de dahil ediliyor.1 Eylül 2025 Pazartesi günü uygulanmaya başlayacak yeniliğin şimdilik yalnızca iki pilot hastanede hayata geçirileceği belirtildi.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu söz konusu yeni uygulama hakkında yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.Bu kapsamda, üniversite hastanelerinin bir bölümünde MHRS üzerinden randevu alınabileceğini belirtti.Söz konusu uygulamanın şimdilik yalnızca iki üniversite hastanesinde pilot uygulama şeklinde başlayacağı kaydedildi.Memişoğlu, 'Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz' ifadelerini kullandı.Ayrıca Memişoğlu, 'Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.