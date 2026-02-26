CHP'de Toplu İhraç! Genel Merkezden 'Yolsuzlardan Arının' Diyenlere Operasyon

CHP'de sonu gelmeyen tasfiye operasyonu kontrolden çıktı. Parti yönetimi, 'yolsuzlardan arınma' çağrısı yapan 30 eski ilçe başkanını daha ihraç etti.Yaklaşık 2 ay önce arınma çağrısına imza atan 30 eski ilçe başkanı, hızla disipline sevk edilmişti. Göreve geldiği 2023 yılından bu yana çatlak seslere yönelik eşi benzeri görülmemiş bir tasfiye operasyonu yürüten genel merkez, bu kez söz konusu ilçe başkanlarını toplu halde ihraç ederek partiyi karıştırdı.İhraç kararları sonrası CHP içinden parti yönetimine sert tepkiler geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç peş peşe yaptıkları yazılı açıklamalarla keyfi ihraçları eleştiri yağmuruna tuttu.2023 yılından bu yana devam eden ve parti içi muhalefette öfke patlamasına neden olan tasfiye operasyonu, muhalif kanadın Ankara'daki gizli toplantısında da en çok tepki gösterilen başlıklardan biri olmuştu.42 CHP'li siyasinin bir araya geldiği 6.5 saatlik toplantıda 'arınma' çağrısı yinelenirken, keyfi ihraç kararlarına yönelik ağır eleştirilerin yükseldiği ortaya çıkmıştı.