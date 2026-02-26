WhatsApp’ın Yeni Özelliğine Bayılacaksınız!

WhatsApp, kullanıcıların iletişimini kolaylaştıracak yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Gelen son bilgilere göre, WhatsApp mesaj zamanlama özelliği yakında Android kullanıcıları için de aktif hale gelecek. Bu yenilik sayesinde, kullanıcılar artık mesajlarını belirledikleri ileri bir tarih ve saatte otomatik olarak gönderilmek üzere ayarlayabilecekler.Geliştirme aşamasındaki bu özellik, kullanıcıların hayatını oldukça kolaylaştırmayı hedefliyor. Temel olarak, bir mesaj yazdığınızda “gönder” tuşunun yanında belirecek yeni bir seçenek ile mesajınızı hemen göndermek yerine zamanlamayı tercih edebileceksiniz. Belirlediğiniz gün ve saat geldiğinde, WhatsApp mesajı sizin yerinize otomatik olarak alıcıya iletecek.Bu özelliğin en dikkat çekici yanlarından biri ise gizlilik. Bir mesaj zamanlandığında ve gönderildiğinde, karşı taraf bu mesajın önceden ayarlandığını bilmeyecek. Bu sayede, sohbetin doğal akışı bozulmadan iletişim planlanabilecek. Kullanıcılar, zamanlanmış mesajlarını sohbet bilgileri ekranındaki yeni bir bölümden takip edip yönetebilecekler.Mesaj zamanlama özelliği, günlük hayatta ve iş dünyasında birçok pratik fayda sağlayacak. Özellikle farklı saat dilimlerindeki insanlarla iletişim kurarken veya önemli bir hatırlatmayı doğru zamanda yapmak istediğinizde büyük bir kolaylık sunacak. Bununla birlikte, bu özellik sayesinde artık önemli günleri unutma derdi de ortadan kalkıyor.Örneğin, bir arkadaşınızın doğum gününü gece yarısı tam 12'de kutlamak için mesajınızı önceden ayarlayabilir veya bir iş toplantısı öncesinde ekibinize hatırlatma mesajını planlayabilirsiniz. Bu durum, hem kişisel hem de profesyonel iletişimde verimliliği ve düzeni artıracaktır.Özellik şu anda Android beta sürümünde geliştirme aşamasında bulunuyor ve testler tamamlandıktan sonra kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.