Meclis Gazze için olağanüstü toplanıyor!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, 63 bine yakın Filistinli yaşamını yitirdi.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.TBMM Genel Kurulu bugün saat 14.00'te, olağanüstü gündemle açılacak.Gazze birleşimini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek ve değerlendirmelerde bulunacak.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikasına ilişkin Meclis'i bilgilendirecek.Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan trajediye ilişkin son durumu anlatacak.Toplantıya, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri de katılacak.TBMM'deki Gazze özel oturumunda İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki ve kınama bildirisi yayınlanması bekleniyor.