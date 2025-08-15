Hatay Havalimanı’nda son durum: İlk etap Eylül’de tamamlanıyor

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı'nda onarım ve geliştirme çalışmaları hızla sürüyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yürütülen 1. etap çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, eylülde yeni yardımcı pist ve apronun hizmete gireceğini söyledi.Depremde zarar gören havalimanında onarım ve geliştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, pistin 2 bin 82 metrelik bölümünde yapılan güçlendirme ve iyileştirmeler sayesinde 29 Mart 2024'te çift yönlü uçuş operasyonlarının yeniden başladığını hatırlattı.Uraloğlu, Eylül ayında 2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni yardımcı pistin ve 10 uçak kapasiteli apronun hizmete alınacağını söyledi.Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Söz konusu pist ile apron geçişini sağlayacak bağlantı taksi yolu, yeni regülatör ve ısı merkezi binalarını da tamamlayarak hizmete alacağız. Böylece, Hatay Havalimanı'mızın operasyon kapasitesi artacak, hava trafiğine uygun olan saat aralıkları uzatılacak, park kapasitesine bağlı olarak sefer sayısı da artırılabilecek.”Ana pistin yenilenme çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Uraloğlu, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer yapısal iyileştirme çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.