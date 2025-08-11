Ünlü oyuncunun amcası depremde hayatını kaybetti

İçişleri Balkanı Ali Yerlikaya, yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle 68 mahallede 16 binanın yıkıldığını, bunlardan 12'sinin metruk olduğunu söyledi.1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİYerlikaya olay yerinden yaptığı açıklamasında, 4 vatandaşın kurtarıldığını, 81 yaşındaki bir vatandaşın da hayatını kaybettiğini bildirdi.ÜNLÜ OYUNCUNUN AMCASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİHayatını kaybeden vatandaşın, ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu öğrenildi. Eylül Tumbar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, amcasının hayatını kaybettiğini açıkladı.'AKRABALARIM ENKAZ ALTINDA YARDIM BEKLİYOR'Tumbar sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Akrabalarım, Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş Balıkesir depreminde yıkılan binada enkaz altında yardım bekliyor!Umarım en az hasarla atlatılır.'AMCAMI KURTARAMAMIŞLAR, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağ olsun,Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim.