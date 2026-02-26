Kuzey Kore'den Amerika'ya Saygı Şartı!

North Korea lideri Kim Jong-un, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) 9'uncu kongresi kapsamında düzenlenen politika değerlendirme toplantısında konuştu.Kim, ABD'ye şartlı bir mesaj vererek, “Eğer ABD anayasamızda tanımlanan mevcut statümüze saygı duyar ve Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca tutumundan vazgeçerse, iyi geçinmememiz için hiçbir neden yok.” dedi.Washington'ın mevcut politikalarını sürdürmesi halinde Pyongyang'ın da buna karşılık vereceğini belirten Kim, iki ülke arasındaki geleceğin ABD'nin yaklaşımına bağlı olduğunu söyledi.“Barış içinde bir arada yaşam da sonsuz çatışma da mümkün. Her ikisine de hazırız, seçim bize ait değil” ifadelerini kullanan Kim, Güney Kore yönetiminin gerilimi azaltma yönündeki adımlarını ise “aldatmaca” olarak niteledi.Kim, ülkesinin nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğini açıkça dile getirdi. Nükleer silahların ulusal egemenliğin ve çıkarların güvencesi olduğunu savunan Kuzey Kore lideri, nükleer kapasitenin daha da güçlendirileceğini söyledi.Önümüzdeki 5 yıllık savunma planına ilişkin ipuçları veren Kim, nükleer silah sayısının artırılması, operasyonel yeteneklerin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının genişletilmesi üzerinde çalışacaklarını belirtti.Kim, 5 yıl içinde ülkenin savunma gücünün “düşmanların başa çıkamayacağı” bir seviyeye ulaşacağını iddia etti.Bu kapsamda denizaltından fırlatılan kıtalararası balistik füzeler, yapay zekâ destekli insansız hava araçları, gözetleme uyduları ve düşman uydu sistemlerini hedef alabilecek stratejik silahların geliştirileceğini açıkladı.Kongre dolayısıyla başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlendi. Kim burada yaptığı konuşmada, ordunun her türlü senaryoya hazır olduğunu vurguladı.Silahlı kuvvetlerin “düşmana korku salan bir güç” olması gerektiğini ifade eden Kim, askeri disiplin ve ideolojik birlik vurgusu yaptı. Törende son teknoloji bazı silah sistemlerinin sergilenmemesi ise dikkat çekti.Yaklaşık 5 yıllık aranın ardından toplanan WPK 9'uncu kongresinde, Kuzey Kore'nin ekonomi, savunma ve diplomasi politikaları yeniden şekillendirildi. Kim Jong-un, kongrede bir kez daha genel sekreter seçilerek liderliğini pekiştirdi.Uzmanlar, Kim'in açıklamalarını ABD ile müzakere kapısını tamamen kapatmayan ancak nükleer programdan geri adım atmayacağını net biçimde ortaya koyan bir mesaj olarak değerlendiriyor.