İŞKUR paylaştı: İşe en çok alım yapan meslekler şaşırttı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Haziran 2025 dönemine ait istihdam istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler, iş gücü piyasasında dikkat çeken bir hareketliliğe işaret ediyor.HAZİRAN 2025'TE 145 BİN 900 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİİŞKUR aracılığıyla haziran ayında toplam 145 bin 900 kişi işe yerleştirildi. Bu rakamın %60,7'sini erkekler, %39,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Ekonomideki üretim ve istihdam hedeflerinin etkisiyle, belirli meslek gruplarında yoğun talep yaşandığı görüldü.EN FAZLA İSTİHDAM İMALAT SANAYİNDE GERÇEKLEŞTİ2025 yılının ilk yarısında sektör bazında en yüksek istihdam oranı imalat sanayi sektöründe kaydedildi. Bu durum, üretim artışıyla birlikte sanayiye yönelik iş gücü talebinin de arttığını gösteriyor.EN ÇOK TALEP GÖREN MESLEK: TURİZM VE OTELCİLİK PERSONELİMeslek grupları açısından değerlendirildiğinde, yılın ilk yarısında en fazla istihdam 'turizm ve otelcilik personeli' alanında oldu. Bu grubu sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız)' ve 'reyon görevlisi' izledi.AÇIK İŞ SAYISINDA YÜKSEK ARTIŞHaziran 2025'te işverenler tarafından İŞKUR'a bildirilen açık iş sayısı 208 bin 139 olarak kayıtlara geçti. 2025'in ilk 6 ayında ise toplam 1 milyon 195 bin 954 açık iş ilanı alındı. Bu ilanların büyük çoğunluğunu özel sektör oluşturdu.TÜRKİYE GENELİNDE EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRİLEN 10 MESLEKİŞKUR'un Haziran 2025 verilerine göre, Türkiye genelinde işe yerleştirmenin en yoğun olduğu 10 meslek şu şekilde sıralandı:Turizm ve Otelcilik ElemanıÖzel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Reyon GörevlisiGüvenlik GörevlisiServis Elemanı (Garson)Konfeksiyon İşçisiMarket ElemanıDiğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle)Satış Danışmanı / ElemanıKasiyer