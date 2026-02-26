Modi-Netanyahu Görüşmesinde Türkiye’ye Karşı Küstah İfadeler! 'Türkleri Rahatsız Etme İmkanı Varsa Neden Olmasın'

Hindistan merkezli Daily News Post'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hindistan'a 'Altılı İttifak' (Hexagon) olarak adlandırılan yeni bir jeopolitik oluşuma katılma davetinde bulundu.Söz konusu girişim, Türkiye'nin liderliğinde Pakistan ile Suudi Arabistan'ın da yer alacağı bloğa karşı bir denge unsuru olarak tasarlanıyor.Habere göre, Altılı İttifak'ın çekirdek sütunlarını İsrail, Hindistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs oluşturuyor. Ayrıca birçok Afrika, Arap ve Asya ülkesinin de ilerleyen dönemde bu çerçeveye dahil olabileceği belirtildi.Hindistan merkezli Daily News Post'a göre, 22 Şubat'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında Netanyahu, Altılı İttifak'ı kamuoyuna duyurdu. Netanyahu, yapının katı bir askeri pakt olmayacağını, bunun yerine esnek bir ittifak ağı şeklinde tasarlandığını vurguladı.Bu yapı; diplomatik koordinasyon, ekonomik entegrasyon, güvenlik iş birliği ve istihbarat paylaşımı yoluyla Türkiye liderliğindeki bloktan kaynaklanan ortak tehditlere karşı birlikte hareket etmeyi hedefliyor.Hindistan merkezli Daily News Post'a göre, Altılı İttifak mevcut bölgesel bağlantıları temel alarak daha geniş bir stratejik çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.Hindistan merkezli The Week'e göre ziyaretin bir diğer boyutu ise Türkiye ile artan gerilim. İsrailli analistler, Modi'nin İsrail temaslarının, Hindistan ile Pakistan'ın yakın müttefiki olan ve son dönemde Bangladeş ile de ilişkilerini geliştiren Türkiye arasındaki gerilimle bağlantılı bölgesel bir çerçeveye oturduğunu ifade etti.Habere göre Hindistan açısından İsrail ile sıkı bir ittifak kurmak ve 'ılımlı ülkelerden' oluşan bir eksene katılmak stratejik fayda sağlıyor. Amaç, Türkiye liderliğindeki bloğa karşı denge oluşturmak.Bar-Ilan University öğretim üyelerinden ve Hindistan'ın dış ve güvenlik politikaları uzmanı Dr. Lauren Dagan Amos, iki ülke arasında 'gerçekten düşmanca' bir durum olduğunu savundu.Amos, Hindistan'ın Türkiye'ye karşı önlemleri artırdığını belirterek, 'Hindistan kendi inisiyatifiyle savaşlara girmez ve ittifaklara katılmaz; ancak Türkiye'yi Batı Asya'da bir engel olarak görüyor. Bunun dengelenmesi gerektiğini anlıyor' dedi.Amos, İsrail açısından da Türkiye'nin bölgedeki rolüne karşı pozisyon alınabileceğini ima ederek, 'Biz oradaydık Türkiye'den önce de, ama Türkleri rahatsız etme imkânı varsa neden olmasın' ifadelerini kullandı.Hindistan merkezli Daily News Post'a göre, 2025 yılında yaşanan Hindistan-Pakistan çatışmalarında Türkiye'nin İslamabad'a verdiği destek sonrası bölgede yeni bir jeopolitik fay hattı oluştu. Bu gelişme, Pakistan-Suudi Arabistan-Türkiye hattının daha görünür hale gelmesine yol açarak Hindistan'ı endişelendirdi.Bu bağlamda Altılı İttifak'a katılım, Hindistan'ın Batı Asya'daki rolünü güçlendirebilecek ve artan bölgesel baskılara karşı stratejik bir denge unsuru oluşturabilecek bir adım olarak değerlendirildi.Eski İsrail Ulusal Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilisi Dr. Avner Golov ise Modi'nin ziyaretini, Saudi Arabia ile İsrail arasındaki normalleşme umutlarının zayıflaması bağlamında değerlendirdi. Golov, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'a yakınlaşmasının İsrail açısından olumsuz bir tablo yarattığını söyledi.Golov, Pakistan'ın nükleer bir güç olduğuna ve Türkiye'nin bölgesel liderlik iddiasına dikkat çekerek, bunun İsrail'in Washington'daki konumunu zayıflatabileceğini savundu. Ayrıca Suudiler ve Türklerin ABD'deki siyasi dengeler üzerinde etkili olabileceğini ve bunun İsrail-Suudi normalleşmesinin meşruiyetine zarar verebileceğini ifade etti.Golov, bir Hintli yetkilinin kendisine, Hindistan'ın Pakistan'la çatıştığında yalnızca Pakistan'la değil Çin ve Türklerle de karşı karşıya geldiğini söylediğini aktardı.Türkiye'nin, Çin'den sonra Bangladeş'i en fazla destekleyen ikinci ülke haline geldiğini belirten Golov, bu durumun Hindistan açısından sınırlarında yeni bir tehdit algısı yarattığını kaydetti.Haberde, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın da Türkiye konusunda endişeli olduğu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de eklenmesiyle Hindistan'ı İsrail üzerinden Yunanistan ve Avrupa'ya bağlayan bölgesel bir eksen oluşturulabileceği dile getirildi.Basında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Tel Aviv ziyareti geniş yankı uyandırırken, İsrail Meclisi'nde dikkat çeken bir oturum gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında düzenlenen özel oturumda konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin asılsız ifadelere yer verdi.Birinci Dünya Savaşı sırasında ortada 'İsrail' adlı bir devlet bulunmamasına ve Filistin'deki Yahudi nüfusunun son derece sınırlı olmasına rağmen Netanyahu, o dönemde İngiliz ordusu saflarında Osmanlı'ya karşı Filistin cephesinde savaşan Hintli askerlerin 'İsrail'in özgürlüğüne yardım ettiğini' öne sürdü.Osmanlı Devleti'ni 'işgalci' olmakla suçlayan Netanyahu, 'Birinci Dünya Savaşı'nda biz henüz Osmanlı işgali altındayken bu ülkeyi özgürleştirmemize yardım edenler içinde Yahudi savaşçıların da bulunduğu İngiliz ordusu ve Hintli askerler ve komutanlardı. Hindistan askerlerinin bizim için can vermesini unutmayacağız' ifadelerini kullandı.Öte yandan Modi de İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Tel Aviv yönetimine açık destek verdi. Konuşmasını 'Yaşa İsrail halkı' sloganıyla bitiren Modi, 'Hindistan, şu anda ve gelecekte de İsrail'in yanında tam bir inançla durmaktadır' dedi.