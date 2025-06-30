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Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Mersin'de bir oto yıkamacıda çalışır vaziyetteki otomobilin içerisinde 4 gencin cesedi bulundu. Gece saatlerinde meydana gelen olayda gaz zehirlenmesi sonucu öldükleri sanılan gençlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırılırken, iş yerinde ayrıca ölü bir köpek bulundu.

Ekleme: 30.06.2025 - 14:32 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:44 / Editör: Damla Şen Demirkaya / Kaynak: Haberler.com
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktıGece saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir oto yıkamada 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

4 GENÇ HAREKETSİZ BULUNDU

Çocuklarına ulaşamayan ailelerin müracaatı üzerine Arda G.'ye (22) ait oto yıkama dükkanına giden polis ekipleri, kepengi aşağı indirilmiş haldeki dükkandan çalışır vaziyette araç sesi geldiğini duyunca içeriye girdi. Otomobil içerisinde Yiğithan U. (25), Abdulvahit B. (25) ve Batuhan A.'yı (18), tuvalet önünde ise Arda G.'yi hareketsiz buldu. Ekipler bu arada dükkan içerisinde bir köpeğin de öldüğünü belirledi.

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

EGZOZ GAZINDAN ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen gençlerin cenazeleri, otopsi işlemleri ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU İZİLER BULUNDU

Öte yandan, iş yeri içerisinde bir köpek de ölü bulundu. İş yerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı