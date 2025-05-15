Antalya'da dehşet! İşitme engelli Nihal'i vahşice katletti! ' Çay kaşığını boğazına batırdım'

Serik'te yaşayan Nihal Babayiğit, 2022'de sosyal medya üzerinden tanıştığı Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla yaşamaya başladı. Çiftin 2023'te bir çocukları oldu, ancak doğumdan 15 gün sonra Babayiğit, bebeğini Batman'da bırakarak ailesinin yanına döndü. Ekim 2023'te Serik'e gelen Basık ile buluşan Babayiğit'ten bir daha haber alınamadı.Ailesi, Babayiğit'i ararken, 1 Mayıs 2024'te Basık'ın tanıdığı kişiler tarafından gönderilen fotoğraf ve videolarla sarsıldı. Görüntülerde, Babayiğit'in boynunda kan izleriyle yerde hareketsiz yattığı ve Basık'ın onun kimliği ile telefonunu gösterdiği anlar yer alıyordu. Polis, 2 Mayıs'ta Basık'ı Batman'da gözaltına aldı ve tutukladı.Soruşturma kapsamında, Basık'ın gösterdiği Serik-Belek yolu Eminceler mevkisindeki ağaçlık alanda kemikler bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu, kemiklerin Nihal Babayiğit'e ait olduğunu doğruladı.İddianamede, Basık'ın "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması, diğer şüpheli Başak G.'nin ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15-20 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Mehmet Basık, işaret dili bilirkişisi aracılığıyla ifade verdi. Babayiğit ile bir kafede buluştuklarını, çay içerken Başak G. ile görüntülü görüşme yaptığını anlatan Basık, Babayiğit'in bu duruma sinirlenerek kendisine hakaret ettiğini ve çay kaşığıyla bacağına saldırdığını iddia etti.Basık, "Peşinden gittim, yakaladım. Elindeki çay kaşığını alıp boğazına batırdım. Başak G., 'Doktora götürme' dedi. Görüntüler sosyal medyada yayıldı.Mahkeme, bir üye hakimin evlilik izninde olması ve dosyayı inceleyememesi nedeniyle kararı 11 Haziran'a erteledi. Nihal'in annesi Derya Yılmaz ve anneannesi Akgül Yılmaz, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.