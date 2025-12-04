Pişkin Hırsız Pes Dedirtti!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çekici sahibi Ali K., çektiği bir otomobili indirmek için aracının arkasına geçti.Bu sırada dayısı İbrahim E.'nin kullandığı otomobille bölgeye gelen Cebrail G., araçtan inerek çekicinin yanına yaklaştı.Ali K.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan Cebrail G., çekicinin içindeki cep telefonunu çalıp, otomobille kaçtı.O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.Olayın ardından Ali K.'nin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.Ekipler, Cebrail G.'nin 'hırsızlık' suçundan 120 kaydı bulunduğunu ve aynı suçtan 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine baskın yapan polis, Cebrail G.'yi banyoda saklanırken yakaladı.Emniyete götürülen Cebrail G., ifadesinde, 'Telefonu satıp, parasıyla içki içtim. Pişmanım.' dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebrail G., tutuklandı.Dayısı İbrahim E.'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.