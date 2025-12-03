Kışın Bu İhmale Dikkat!

Soğuk havalarla birlikte grip, zatürre (pnömoni) ve RSV gibi solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı da artıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat, kış hastalıklarından korunmada aşılanmanın önemini anlattı. Gribin basit bir soğuk algınlığı olmadığının altını çizen Doç. Dr. Acat, 'Grip; yüksek ateş, öksürük, kas ağrısı ve halsizlikle seyreden bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Sıradan soğuk algınlığından farklı olarak zatürre, kalp yetmezliği, hatta ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. 65 yaş ve üzerindeki kişiler, çocuklar, hamileler ve astım, KOAH, kalp yetmezliği, kanser, diyabet gibi hastalıkları olanlar bu rahatsızlık açısından özellikle risk altındadır' dedi.Grip virüsünün her yıl yapısını değiştirdiği için Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği yeni virüs tiplerine göre aşıların da güncellendiğini söyleyen Doç. Dr. Acat, 'Bu nedenle her yıl Eylül-Kasım ayları arasında grip aşısının tekrarlanması gerekir. Aşı, vücudun virüslere karşı antikor üretmesini sağlayarak, hastalığın bulaşmasını, ağır seyretmesini ve komplikasyonları önler' dedi.Yumurta alerjisine bağlı anafilaksi öyküsü olan kişiler hariç 6 ay üzerindeki çocuklar da dahil her bireyin grip aşısı yaptırabileceğini de belirten Doç. Dr. Acat, 'Aşı özellikle 65 yaş üzeri bireyler, kronik hastalığı olanlar, hamileler, sağlık çalışanları, bağışıklık sistemi zayıf kişiler, bakımevi veya kalabalık ortamlarda yaşayanlar için çok önemlidir. Grip aşıları vücudumuzun virüslere karşı antikor üretmesini sağlar. Hastalığın bulaş riskini azaltmaya yardımcı olur, ağır geçmesini ya da komplikasyonlarını önlemeyi sağlar' dedi.RSV; yani 'Respiratuar Sinsityal Virüs'ün çoğu kişide hafif bir soğuk algınlığı gibi seyretse de bazı bireylerde ciddi solunum problemlerine yol açabildiğini belirten Doç. Dr. Acat, şu uyarılarda bulundu: 'Özellikle 60 yaş üzerindekiler, bebekler ve kronik hastalığı olan bireylerde zatürre, bronşit ve solunum yetmezliği gibi ağır tablolar gelişebilir. RSV'ye karşı geliştirilen aşılar artık ülkemizde de ulaşılabilir durumdadır. Aşılanma ile özellikle 60 yaşın üzerindeki kişiler, kronik hastalığı olan bireyler, 32-36'ıncı gebelik haftaları arasındaki kadınlar, koruma sağlayabilirler. Hamilelerin yaptırmış olduğu bu aşı, doğacak bebeklerinin de 6 ay boyunca RSV'ye karşı koruma altında olmasına yardımcı olur.'Pnömokok bakterilerinin; zatürre, menenjit, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi ciddi enfeksiyonlara neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Acat, 'Bu enfeksiyonlar özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ağır seyredebilir. Zatürre (pnömokok) aşısı, sadece zatürre ve menenjiti önlemekle kalmaz, aynı zamanda hastaneye yatış ve ölüm riskini de azaltır' uyarısında bulundu.