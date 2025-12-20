Feci kaza! Yolcu treni otomobili biçti

Japonya'nın Kyoto eyaletinde feci bir kaza meydana geldi. Yerel saatle 11.00 sıralarında Seika kasabasında yer alan Shin-Hosono İstasyonu yakınlarındaki hemzemin geçitte seyir halindeki bir binek araç ile Kintetsu Demiryolları'na ait bir yolcu treni henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.Kaza anında durmakta zorlanan tren binek aracı önüne katarak yaklaşık 200 metre sürükledi. Kazanın ardından çıkan yangın ise 50 dakikalık uzun çabanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı.Trendeki yaklaşık 100 yolcu kaza sonrası yetkililer tarafından güvenli şekilde tahliye edilirken, araçtaki 1 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kaza nedeniyle tren seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.