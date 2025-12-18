Bakan Yerlikaya Kaçakçılığa Göz Açtırmıyor!

Jandarma ekiplerinin 17 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik son 2 haftadır gerçekleştirdiği çalışmaların detaylarını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27,8 bin litre sahte/kaçak alkollü içki ve 67,9 bin litre etil alkol ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet güçleri, vatandaşı zehirleyen alkollü içki kaçakçılarıyla mücadele etmeye devam ediyor.Bu kapsamda son 2 haftadır 17 ilde gerçekleştirilen çalışmaların detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, düzenlenen operasyonlar sonucu onlarca litre sahte/kaçak alkollü içki ve etil alkol ele geçirildiğini belirtti.Çalışmalar kapsamında 66 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyuran Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:17 ilde jandarmamızın 'alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine' yönelik son 2 haftadır düzenlediği operasyonlarımızda; 27 bin 886 litre sahte/kaçak alkollü içki, 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirdik. 6 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik.Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırklareli, Manisa, Ordu, Rize ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenledik.Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.