Çorum'da Tıra Çarpan Araç Hurda Oldu!
Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün, çarpışma anında sosyal medya platformunda canlı yayında olduğu ortaya çıktı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Enes Çavlu idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen M.İ. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü, araç içerisinde sıkıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün, yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
CANLI YAYIN YAPIYORDU
Kazaya ilişkin bir detay da ortaya çıktı.
Hayatını kaybeden Enes Çavlu'nun, kaza anında telefonundan canlı yayın yaptığı, çarpışmanın ardından yayının devam ettiği ve arkadaşlarının ekrana endişe dolu mesajlar yazdığı görüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çavlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
