Intel Yapay Zekaya Yatırımı Artırıyor!

Intel'in yapay zeka donanım stratejisi kapsamında kritik bir hamle daha attığı ortaya çıktı. Wired'a konuşan kaynaklardan alınan bilgiye göre şirket, yüksek performanslı yapay zeka donanımları geliştiren SambaNova Systems'i satın almak için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubuna imza attı.Taraflar arasında henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor; mevcut şartların her an değiştirilebileceği veya iptal edilebileceği belirtiliyor. Bu belirsizliğe rağmen, Intel CEO'su Lip-Bu Tan'ın aynı zamanda SambaNova'nın yönetim kurulu başkanlığını yürütmesi, sürecin arka planında güçlü bir temasın olduğunu gösteriyor.2017 yılında kurulan ve kısa sürede 1,14 milyar dolarlık büyük bir yatırım toplamayı başaran SambaNova, yapay zekâ işleme modelleri için geliştirdiği Yeniden Yapılandırılabilir Veri Akışı Birimi (RDU) mimarisiyle sektörde dikkat çekiyor.Şirketin raf ölçeğindeki SambaRack çözümleri, özellikle çok büyük parametreli modellerin çıkarım (inference) süreçlerini hızlandırmak için özel olarak tasarlandı. En güncel nesil olan dördüncü jenerasyon RDU, 1.040 çekirdek, 653 TeraFLOPS BF16 hesaplama gücü, 520 MB dahili bellek, 64 GB HBM3 ve dev modelleri desteklemek amacıyla kullanılan 1,5 TB harici DDR bellek havuzu gibi güçlü teknik özelliklerle öne çıkıyor. Şirket özel statüde olduğu için satış performansına dair resmi veriler paylaşılmıyor.Olası satın almanın tamamlanması durumunda SambaNova teknolojilerinin Intel'in ürün portföyüne nasıl yansıyacağı belirsizliğini koruyor. Intel, daha önce düşük güç tüketimli NPU çözümlerini kendi işlemcilerine entegre etmek için Movidius'u satın almıştı.Benzer bir stratejiyle bünyesine kattığı Habana Labs'ın Gaudi yapay zekâ hızlandırıcıları ise veri merkezi pazarında AMD ve NVIDIA çözümleri karşısında beklenen etkiyi yaratamadı. Bu geçmiş göz önüne alındığında, Intel'in SambaNova'yı bağımsız bir ürün hattı olarak sürdürüp sürdürmeyeceği ya da RDU mimarisini mevcut hızlandırıcı portföyüne mi dahil edeceği kritik bir soru olarak öne çıkıyor.