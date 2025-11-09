Meteoroloji Uyardı! Sis ve Sağanak Yağış!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 9 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BURSA °C, 24°CParçalı bulutluÇANAKKALE °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 21°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 22°CParçalı bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 21°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 28°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 21°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 23°CParçalı bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 19°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 25°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu